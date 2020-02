Turnaje se celkem zúčastnilo 153 mladých zápasníků z 22 oddílů Čech, Německa a Slovenska.

„My jsme přijeli 23 chlapci a celkem vybojovali 16 medailí z toho 6 zlatých, 2 stříbrné a 8 bronzových medailí,“ řekl šéftrenér Jiskry Zdeněk Švec. (ev)

VÝSLEDKY

PŘÍPRAVKA B – kategorie do 22 kg: Hrádek Pavel, 7. místo. Hrádek Matěj, 5. místo. Do 28 kg: Průša Darek, 10. místo. Kasal Petr, 3. místo. Pátek Alois, 2. místo. Do 31 kg: Ficbauer Aleš, 3. místo. Do 43 kg: Nepraš Šimon, 2. místo.

PŘÍPRAVKA A – kategorie do 31 kg: Fikar Tadeáš, 9. místo. Doležal Josef, 5. místo. Vítek Petr, 4. místo. Do 35 kg: Nevole Jan, 8. místo. Fikar Matěj, 3. místo. Do 47 kg: Wasserbauer Kvído, 3. místo.

MLADŠÍ ŽÁCI – kategorie do 35 kg: Hanusek Dan, 3. místo. Do 43 kg: Pátek Antonín, 3. místo. Do 47 kg: Satrapa Václav, 1. místo. Do 52 kg: Podrázský Zdeněk, 3. místo. Žák Petr, 1. místo. Do 70 kg: Lehotský Tadeáš, 1. místo. Do 80 kg: Kocman Dominik, 1. místo.

ŽÁCI – kategorie do 38 kg: Zvolánek Patrik, 1. místo. Do 44 kg: Hanusek Jan, 3. místo. Do 68 kg: Kučera Filip, 1. místo.

POŘADÍ DRUŽSTEV

1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod

2. TJ Spartak Nelson Chrastava

3. TJ Sokol Hodonín

4. TJ Lokomotiva Krnov

5. TJ Sokol Hnidousy Motyčí

6. TJ PSK Olymp Praha