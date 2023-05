O třetí mistrovský titul v řadě si to havlíčkobrodští stolní tenisté rozdají s pražským El Niněm.

O svůj třetí mistrovský titul v řadě zabojují extraligoví stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův Brod ve velkém superfinále proti pražskému celku El Niňo. | Foto: Jaroslav Loskot

HB Ostrov si na jméno finálového soupeře musel počkat do prvomájového pondělního večera, neboť SF SKK El Niňo Praha potřebovalo ve druhém semifinále s Chebem maximální počet utkání, aby ovládlo sérii poměrem 3:2.

V havlíčkobrodském táboře, kde začali s přípravou na superfinále v neděli, přijali jméno finálového protivníka klidně. „Čekal jsem, že z druhého semifinále postoupí spíš El Niňo, bylo lepší v celé sezoně a postupně ovládlo i semifinále. Jakmile se to potvrdilo, začali jsme hru finálového soupeře studovat, ale kluci se znají, bude to hodně o taktice,“ řekl směrem k nadcházejícímu superfinále trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Dmitrij Prokopcov.

Jisté je, že letos budou o titulu a jméně (staro)nového mistra rozhodovat detaily. Superfinále je jednorázovým duelem, v pátek 5. května se o novém šampionovi určitě rozhodne. „Těšíme se, všichni jsou v pořádku a budeme připraveni podat co nejlepší výkon,“ vzkázal trenér HB Ostrov.

Hraje se v Praze na neutrální půdě v UNYP Areně, boj o mistrovský titul začne v 18 hodin. „Místo znám, už jsme tam hráli,“ vzpomenul Dmitrij Prokocov.

Místo konání superfinále svádí k závěru, že v Praze bude mít výhodu pražský klub, ale to rozhodně nemusí platit. HB Ostrov prohrál extraligové utkání v sezoně pouze dvakrát (v základní části s El Niněm, v play off s Libercem), v obou případech doma. Naproti tomu El Niňo prohrálo v Praze v extralize v sezoně pětkrát, i když jinde, než v UNYP Areně. „Venku se nám v letošní extraligové sezoně dařilo, věřím, že to potvrdíme i v pátek. Fakt, že se hraje v Praze, za výhodu pro El Niňo nepovažuji,“ poznamenal Dmitrij Prokopcov.

Poslední vzájemné utkání se uskutečnilo v rámci čtrnáctého kola extraligy v herně El Niňa letos 9. února v rámci čtrnáctého kola extraligy a HB Ostrov tehdy vydřel výhru 3:2. Dva havlíčkobrodské body zařídil Pavel Širuček, závěrečný třetí, který stanovil konečný výsledek přidal Tomáš Tregler.

Za El Niňo tehdy nastoupili Jiří Vráblík, Tomáš Konečný a Jakub Zelinka. V postupovém semifinále první dva jmenované doplnil na pozici týmové trojky František Onderka. „Jiří Vráblík a Tomáš Konečný jsou jasní, odhaduji, že je v pátek doplní spíš Jakub Zelinka,“ zmínil Dmitrij Prokopcov.

Sám pošle do boje o titul letošního mistra republiky ve dvouhře i čtyřhře Pavla Širučka, zkušeného Tomáše Treglera i nadějného a stále spolehlivějšího Tomáše Martinka.

UNYP Arena je víceúčelová sportovní hala, nacházející se v pražské Libni mezi ulicemi Podvinný mlýn a Kovaneckou. Využívá se k pořádání nejen sportovních akcí. Když se tam hraje florbalové utkání, je v hale 1300 míst pro diváky. „Když přijde tisíc lidí, bude atmosféra určitě super. Chystá se tam dost našich fanoušků, věřím, že zažijeme parádní večer,“ dodal Dmitrij Prokopcov.