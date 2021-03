Skála dostal novou šanci na mistrovství Evropy

Je to jako v té pohádce o nerozhodném králi. Odvolávám, co jsem odvolal a přivolávám, co jsem přivolal. Stolní tenista HB Ostrov Radek Skála před před pár měsíci přišel o šanci poprat se o start na juniorském mistrovství Evropy, teď mu svitla nová naděje.

Radek Skála má naději zahrát si na ME. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Mezinárodní asociace stolního tenisu totiž schválila výjimku, že na letošním šampionátu v Záhřebu (byl odložený z loňského roku) mohou startovat i hráči ročníku narození 2002. Výjimka se tak týká i Radka Skály. „Mám pochopitelně radost. Už jsem byl smířený s tím, že o možnost zahrát si na mistrovství Evropy přijdu,“ vyjádřil se rodák z jihomoravské vesničky Nosislav. Ten je pochopitelně žhavým adeptem na jedno z pěti míst v české nominaci. Spolu se stejně starými Tomášem Martinkem a Františkou Onderkou, patří mezi velké talenty českého stolního tenisu. Celé trio už pravidelně nastupuje v nejvyšší soutěži. Skála zůstává nohami na zemi a označení o zlatém ročníku popírá. „Nemyslím si, že bychom my tři byli nějak výkonnostně odskočení od zbytku. O nominaci bude veliký boj,“ předpověděl. Tregler má formu, zářil na turnajích v Praze Přečíst článek › Ví, o čem mluví. Český stolní tenis má momentálně talentů dost. Třeba o dva roky mladší Šimon Bělík už také víceméně pravidelně hrává extraligu. „Navíc to není to jen o Šimonovi. Počítat je třeba v Ondrou Květonem, který se připravuje u nás v Havlíčkově Brodě, a také Adamem Štalzerem,“ vyjmenoval další velké konkurenty Radek Skála. Za pravdu mu dává také oficiální webový portál české asociace. „Pro trenéra Marka Kláska vyvstává nelehký úkol. Vybrat pětici ze skupiny velmi kvalitních hráčů,“ stojí v textu o šampionátu. Holoubek Speřice nenáviděl, ale pak si je zamiloval Přečíst článek › Reprezentační trenér to bude mít hodně těžké. I když se mistrovství Evropy uskuteční v červenci, moc prostoru na zkoušení hráčů není. Termínový kalendář je z důvodu na podzim přerušené sezony pořádně nahuštěný. „Trenér nám posílal email. Koukal jsem, že je tam jeden přípravný turnaj, ale ten se kryje s extraligou. Uvidíme, co na to klub, ale spíš si myslím, že přednost bude muset dostat extraliga,“ předpověděl Radek Skála. Není divu, HB Ostrov cílí na titul. I když česká generace hráčů má nezpochybnitelnou kvalitu, na mistrovství Evropy budou blyštivější hvězdy. Především Švéd Truls Moregard, který je v tuto chvíli už na pomezí první stovky světového žebříčku mužů. Počítat v boji o mety nejvyšší se bude muset rovněž s Polákem Samuel Kulczyckim, do okruhu favoritů dále patří Němec Kay Stumper, Maďar Csaba Andras nebo Rusové Maksim Grebnev a Vladimír Sidorenko.

