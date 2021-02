Pochvaly se mu dostalo i od trenéra. „Radek hrál dobře. Udělal mi radost hrou i výsledkem. Klos patří do širší špičky extraligy,“ vyjádřil se trenér Bohumil Vožický.

Přidal se i Skálův spoluhráč Michal Obešlo. „Klos má momentálně formu. Radek ho spráskal 3:0, klobouk dolů,“ pravil s uznalým mrknutím oka.

Skála v první polovině sezony dostával poměrně dost herních příležitostí. Nejčastěji nastupoval na pozici hráče číslo tři. Vyhrál tři zápasy v řadě a možná právě stoprocentní úspěšnost ho trochu ukolébala. Přišly prohry a prozření. „Začal jsem na sobě víc pracovat. Trávím víc času za stolem, přidávám si i mimo tréninky,“ svěřil se.

Při hraní navíc o parťáky nemá nouzi. „Hodně si se mnou chodí zahrát Michal Obešlo nebo Franta Kanta,“ jmenuje, s kým piluje formu. Jde mu to k duhu. Před dvěma týdny uťal sérii neúspěchů výhrou nad ještě mladším Štěpánem Brhelem, teď rovněž 3:0 porazil Patrika Klose.

Přitom v Hodoníně se musel srovnat nejen s technickou hrou soupeře. „Jsou tam jiné míčky, takže to i jinak odskakuje. To je ale sport. Jsem rád, že jsem to zvládl a cennou výhru vybojoval,“ vyjádřil se.

Skálovi teď hraje do karet i to, že má havlíčkobrodský tým v předstihu zajištěnu první příčku v tabulce. Ve čtyřech zápasech před play-off může dojít k výraznější rotaci sestavy, na čemž by zkušenosti sbírající hráč měl vydělat. „Další příležitost asi dostanu, ale je to o trenérovi. Já mu chci dokázat, že si zasloužím hrát,“ prohlásil bojovně.