Skála sahal po výhře s legendou. Korbel ale odolal

Asi nejcennější skalp dosavadní hráčské kariéry mohl získat stolní tenista HB Ostrov Radek Skála. V posledním kole základní části extraligy stál proti němu Petr Korbel. Sice už skoro padesátník, ale pořád velmi kvalitní hráč. Skála po tuhém boji prohrál 3:2 na sety. „Je to škoda. Nechal jsem si to utéct v tom posledním setu, ačkoliv jsem v něm vedl,“ zalitoval hráč, kterému bylo před pár dny devatenáct let.

Radek Skála byl blízko k výhře nad Korbelem. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Juniorský reprezentant uznal, že duel rozhodly z valné míry zkušenosti soupeře. „Prostě jsem mu v tom závěru dal šanci a on už si to zkušeně pohlídal,“ vyjádřil se a dodal: „Bylo to asi v hlavě. Zřejmě jsem se lekl, že bych mohl vyhrát. Vůbec nevím, co se se mnou stalo.“ Skálův výkon navzdory porážce ocenil klubový trenér. I když se jednalo o pochvalu jen mírnou. „Radek tam měl lepší okamžiky i horší. Postupně se lepšil. Je jen škoda, že to nedotáhl do konce. Tam se ale projevila zkušenost soupeře,“ vyjádřil se Bohumil Vožický.