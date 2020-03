Úspěch ovšem nepřišel ze dne na den. Velkou zásluhu na tom má projekt, který se rozjel už před šesti lety. „Okopírovali jsme ho od Argentinců. Je to tréninkový program s obrovským množstvím tréninků a ježděním za soupeři po celém světě,“ naznačil Šnelly.

Co dále pomohlo mladíkům k bronzovým medailím byla i účast na Panamerických hrách. „Tam jsme porazili silné týmy a hráči tak získali sebevědomí,“ dodal Šnelly, který také uznal, že jeho svěřencům nechybělo ani pověstné štěstí a také dominantního nadhazovače Jakuba Osičku.

Nejlepším výkonem jeho svěřenců byl první zápas v semifinále, kde narazili na domácí Nový Zéland. „Porazit Nový Zéland, který je kolébkou tohoto sportu. To je velký úspěch,“ pochvaloval si Šnelly, který nezapomene také na duel s Austrálií.

Ale v tom „negativním“ slova smyslu. „Bohužel jsme nešťastně prohráli o bod s Austrálií. Ta měla navíc obrovské štěstí. Australané nebyli lepším týmem, ale udělali jsme dvě velké chyby a oni je využili. Třikrát se dostali z kritické situace. Nejhorší je, že tento zápas nás připravil o boj o titul. Kdyby skončil obráceně, tedy 4:3 pro nás, tak jsme hráli o zlato,“ posteskl si.

Dušan Šnelly i po tak velkém úspěchu u juniorské reprezentace skončil. „Přecházím k reprezentaci mužů, a to ke stejné pozici – kouč útoku. Je to pro mě asi vrchol kariéry, a tak to také beru,“ odůvodnil svůj odchod.