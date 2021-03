I on ví, že statistiky jsou jedna věc, ale cílem týmu i klubu jako celku je něco jiného. „Chceme titul, nemáme splněno,“ odmítl se opájet dílčími úspěchy manažer klubu Miroslav Jinek. Přesto není od věci, podívat se podrobněji na důvody, proč jsou havlíčkobrodští stolní tenisté v individuálních statistikách tak úspěšní.

VÝKONNOST. Důvod logický, nicméně kardinální. Pokud není herní kvalita, není nic. Celé trio ji má naprosto nezpochybnitelnou. Jeden příklad za všechny: Michal Obešlo. V září začal porážkou s průměrným Michalem Blinkou, od té doby neprohrál.

ZKUŠENOSTI. Páteční zápas proti Hradci Králové nabídl nejlepší příklad. Dmitrij Prokopcov vedl nad Bubnem 2:0, soupeř vyrovnal a v pátém setu měl mečbol. Zlomilo by to kdekoho, ale ne bohatýra původem z Krymu. V rozhodující chvíli zabral a vítězství strhl na svou stranu. Za náhodu to trenér Bohumil Vožický nepovažuje. „Dima má spoustu zkušeností a koncovky setů prostě umí,“ vyjádřil se.

POKORA. Nejméně toho v základní části extraligy odehrál Tomáš Tregler. Právě na jeho úkor často dostává příležitost mladík Radek Skála. Přitom Tregler je bývalý reprezentant, ceněný hráč mezinárodního kalibru. Mohl by být uražený. Jenže je tomu naopak. „Tím, že hraje méně zápasů, tak mi přijde, že je méně opotřebovaný a více soustředěný,“ uvedl před pár týdny kouč HB Ostrov. Čas Tomáše Treglera bezpochyby přijde. Vzhledem k tomu, jakou má momentálně formu, se dá předpokládat, že tým na něm bude v play-off stát.

OCHOTA PŘIDAT SI. Když se Radek Skála dostal do výkonnostního útlumu, řešil to tak, že trávil za stolem více času. Třeba i po večerech. Pomocnou ruku mu v tu chvíli podal jeden ze spoluhráčů. „Hodně si teď se mnou chodí zahrát Michal Obešlo,“ vyprávěl.

KRYJÍ SI ZÁDA. Každý občas nemá den, pokazí zápas. Stává se to i těm nejlepším. Brod má ale výhodu ve velké vyrovnanosti celé trojice. Pokud tedy jeden z nich selže, nemusí to mít fatální následek na výsledek týmu. Ostatní ho zastoupí.Ukázalo se to už několikrát.