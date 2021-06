Ondřej Květon potvrdil, že patří mezi největší české talenty poslední doby. Vzhledem k věku mohl statovat hned ve dvou kategoriích – U17 a U19.

Celkem logicky dál došel mezi mladšími. Moc nechybělo, aby si sáhl na medaili. Po velkém boji padl ve čtvrtfinále ve čtyřech setech s Rumunem Bujorem. „Ondra hrál velmi dobře. Všechny sety byly těsné. Byla to i otázka štěstí, kdo postoupí,“ vyjádřil se klubový trenér HB Ostrov Bohumil Vožický, který ve většině turnajových zápasů Květona vedl.

Sám hráč prohry litoval. „Bylo to vyrovnané. Udělal jsem některé chyby, ale nedostatky tam měl i soupeř. Bohužel to nedopadlo, mrzí mě to, i když jsem potvrdil pozici z hlediska nasazení do turnaje,“ prohlásil.

Více si ale vážil vystoupení v kategorii devatenáctiletých, přestože tam uhrál o kolo méně. „Povedlo se mi porazit silného Itala, který byl na mistrovství své země druhý mezi muži. Pak jsem prohrál s Kay Stumperem. To bylo ale hodně těžké, momentálně je druhý na světě,“ pověděl Ondřej Květon.

O dva roky starší Radek Skála v kategorii U19 vyhrál základní skupinu, v play-off ale vypadl hned v prvním kole. S Němcem Danielem Rinderem prohrál 3:0. „Radek to měl těžké. Příprava na turnaj byla ovlivněná tím, že skládal maturitu. Proto nebyl úplně v pohodě. Stěžoval si, že mu chybí jistota v úderech,“ uvedl Bohumil Vožický.

Nominace na mistrovství Evropy zveřejněna ještě nebyla, ale karty už jsou rozdány poměrně jednoznačně. Ondřej Květon do chorvatského Varaždinu pojede takřka stoprocentně. Podle informací, které Deník má, by účast na šampionátu neměla minout ani Radka Skálu.

Zaujal kouče reprezentace

Pozitivní hodnocení od trenéra juniorské reprezentace Marka Kláska si za turnaj v Havířově vysloužil Ondřej Květon. „Ondra skončil v sedmnáctce ve čtvrtfinále. Hrál dobře, ale zrovna zápas o medaili mu nevyšel. V devatenáctce na dobré výkony navázal a prohrál mezi šestnácti s nasazenou jedničkou. Ukázal, že je velký bojovník,“ uvedl na webových stránkách svazu.