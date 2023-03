Vstup do sobotní odvety vyšel domácímu souboru velmi dobře. Naopak Bučovice začaly trochu zakřiknutě. Během setu se ale vše vyrovnalo a diváci viděli výborný volejbal. Koncovka vyšla lépe celku volejbalistům celku ze Žďárska, kteří první sadu ovládli výsledkem 25:22.

Druhý set začalo Meziříčí ještě pozorněji. Od začátku vedlo a soupeře dostalo pod takový tlak, že se nezmohl na výraznější odpor. Výsledek 25:16 jasně vypovídal o dění na hřišti.

Třetí set byl poslední šancí Bučovic na obrat. Domácí vedli 8:4, soupeř dotáhl na 12:12, poté dokonce odskočil do vedení 16:13. Potom už ale převzal iniciativu domácí tým. První dva mečboly ještě neproměnil, ale eso Romana Jaši rozhodlo – 26:24.

FOTO: Jediný gól. Nové Veselí s favoritem těsně padlo, stále nemá jisté play-off

A začalo se slavit. „Radost byla nepopsatelná. Gratulace od diváků, který se sešla rekordní návštěva a fandili jako snad letos nikdy. Všichni, celá čtrnáctka hráčů, podala neskutečný výkon. Ti na hřišti, hráli jsme bez střídání, svou hrou, lavička náhradníků povzbuzováním, hecováním diváků tak, že všichni udělali v tělocvičně kotel, při němž nebylo slyšet vlastního slova,“ usmíval se kouč Velkého Meziříčí Petr Juda.

A dodal. „Před sezónou se nám o tom snad ani nesnilo. A teď je to tady. Semifinále a prodloužení sezóny. A to ještě postup přes dva nejtěžší soupeře, které jsme mohli díky našemu umístění dostat. V předkole Lvi Praha a nyní několikanásobný vítěz základních částí, Sokol Bučovice. K tomu způsobem, kdy jsme za čtyři zápasy play- off ztratili pouze jediný set. To určitě není náhoda, jde o náš historický úspěch. Nyní nás čeká semifinále s Dobřichovicemi.“

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF I. LIGY VOLEJBALISTŮ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ – BUČOVICE 3:0 (22,16,24)

Velké Meziříčí: Šimek, Jaša, Stanislav, Huryta, Benáček, Pavlovský – libero Slavík. Náhradníci: Juda, Smetana, Pospíšil, Vanini, Jirásek, Bantianidis, Kuřec. Konečný stav série: 2:0.

Konečné výsledky dalších sérií čtvrtfinále I. ligy: Hradec Králové – Brno B 0:2, Dobřichovice – ČZU Praha 2:0. Ostrava – Liberec B 0:2.