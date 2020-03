Jak jste se po dojezdu cítil?

Ze začátku jsem si závod užíval i po stojce. V posledním kole už to bylo hodně na krev, snažil jsem se, aby mi soupeři neujeli. Pak si pamatuju, jak mi pomáhal francouzský kolega na nohy (Antoin Guigonnat – pozn. autora)

Pořád vás trápí, že tady jsou prázdné tribuny?

Jak už jsem mnohokrát řekl, je to obrovská škoda. Bez fanoušků to není ono. I tak jich jsem hodně přijelo. Spousta jich stála v bažině za areálem po kotníky ve vodě. Někteří ani neměli gumáky, ale normální botasky. Klobouk dolů před nimi.

Michal Šlesingr

Narozen: 3. února 2013 v Ústí nad Orlicí

Klub: SKP Jablonec

Počet startů v SP: 422 (1 – 6 – 9).

Kariéra: Na OH startoval 4x (2006, 2010, 2014, 2018), na MS 14x (2015 – zlato ve smíšené štafetě, 2007 – stříbro ve sprintu, bronz ve vytrvalostním závodě)

Někteří tam jsou kvůli vám..?

O to jsou to větší borci. (smích).

Asi vám není souzeno. Minulý Světový pohár v Novém Městě jste promarodil, teď situace okolo koronaviru. Neuvažoval jste o tom, že si kariéru ještě prodloužíte?

Rozhodl jsem se skončit už v létě. Na tom se nic nemění, tohle bych rodině už nemohl udělat.

Dokážete si představit, kolik závodů ve Světovém poháru jste absolvoval?

Bylo jich hodně, až moc.

Na který budete vzpomínat nejvíce?

Pár jich bude, každý byl něčím specifický.

Dá se říci, že jste dokázal všechno?

Mám sice medaile z mistrovství světa a ze Světového poháru, ale nesáhl jsem si na placku na olympiádě. V Soči jsem cítil šanci, ale proti bylo zdraví.

Co vám vlastně říká biatlon?

Všechno. Hlavně to, že v mých začátcích se mě lidé ptali, co je to za sport. Teď snad už všichni vědí, že se běhá a střílí z malorážky.

Co vám z něj bude chybět?

Všechno. Jsme taková jedna velká famílie. Nemyslím jen tu naši českou, ale tu mezinárodní. Nechám si asi podepsat poslední dres od kluků soupeřů. Bude to hezká vzpomínka.

Co bude dělat Michal Šlesingr nyní?

Bude si hledat práci, asi půjdu v pondělí na pracák. Doufám, že je dost nenáročných firem, které dobře platí a nejsou náročné na práci a zodpovědnost. (smích) Tak teď vážně, nějaké nabídky mám.

Řekli o Šlesingrovi

Ondřej Moravec, český reprezentant

S Bouškem se znám od žáků, moc jsme toho spolu zažili. Je těžké vypíchnout nějakou top vzpomínku. Může odejít se vztyčenou hlavou, je mistrem světa, má další medaile. Asi ho jen mrzí, že mu to necinklo na olympiádě.

Ondřej Rybář, sportovní ředitel svazu

Michal je zástupcem velmi silné a úspěšné generace. Spolu s Ondrou Moravcem a Jardou Soukupem táhli český biatlon, v jeho historii bude mít vždycky místo. Je to bojovník a soutěživý biatlonista.

Jiří Hamza, prezident ČBU

Boušek toho odvedl pro český biatlon strašně moc. Pomohl mu dostat se do povědomí českých diváků, a za to mu musíme poděkovat.

Johannes Thingnes Bø, norský reprezentant

Je neuvěřitelné, že dokázal vydržet ve Světovém poháru dlouhých devatenáct sezon. Teď ho čeká jiná etapa a přeji mu, ať se mu daří i v ní.