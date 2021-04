Už přes druhou překážku se v play-off extraligy přenesli stolní tenisté HB Ostrov. Po Hodonínu ukončili sezonu i ambicióznímu týmu TTC Ostrava. Semifinále bylo určitě náročnější než čtvrtfinále, ale to nic nemění na tom, že postup Havlíčkova Brodu byl naprosto zasloužený. Tady jsou argumenty, které to potvrzují.

Dmitrij Prokopcov odehrál semifinálovou sérii ve velkém stylu. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

PAN PROKOPCOV. Pokud se před dvěma týdny v sérii proti Hodonínu zdálo, že by mohl být nejslabším z brodského trojlístku, tak ve dvou posledních zápasech razantně přesvědčil o opaku. Kaťuša, jak se hráči původem ze Simferopolu na Krymu přezdívá, pálila přesně. Jednačtyřicetiletý hráč v domácím zápase přetlačil s chutí hrajícího Olivarese, v odvetě sebral vítr z plachet chytrým herním plánem ostravské jedničce Kleprlíkovi. Po tomto počinu by mohl zatínat svaly a dávat najevo, jak je dobrý. Zachoval se opačně, skromně. „Musím říci, že ve zlomových chvilkách jsem měl více štěstí. Hlavně v prvních dvou setech jsem nějaké to prasátko dal,“ prohlásil po druhém duelu.