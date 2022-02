V předchozích vzájemných soubojích se třebíčským Sniperům v jejich utkáních proti mužstvu z východu Čech příliš nedařilo. V sobotu ale bylo všechno jinak. Až do poloviny zápasu, kdy na světelné tabuli svítilo skóre 2:2, bylo utkání vyrovnané.

Pět branek v řadě ve prospěch klubu z Vysočiny zápas rozhodlo. Na vítězství 9:5 měly lví podíl úspěšné hry v početní výhodě, v ní se Snipeři prosadili hned šestkrát.

Trenéra Sniperů Michal Kelbler ovšem nebyl zcela spokojený. „Získali jsme tři body, ale to je asi jediné pozitivum. Jediné, co nám fungovalo, byly přesilovky a hry v oslabení. Posledních deset minut jsme předvedli šílenost, která už se doufám nebude opakovat, protože by nás v play-off mohla hodně mrzet,“ komentoval sobotní zápas.

Hůře dopadli florbalisté Pelhřimova. Ačkoliv byli proti Hranicím favoritem zápasu, odešli s porážkou 2:3 v prodloužení. O jejich porážce rozhodla v první řadě nízká produktivita v koncovce, ale také nepodařený vstup do zápasu.

„První minuty a dva inkasované góly dostaly Hranice do hry. Lepším týmem jsme byli až v závěrečné třetině. Trápí nás produktivita a soupeř nám dnes jasně ukázal, jak se má bojovat v závěru základní části ligy. V prodloužení pak rozhodla jedna chyba," v krátkosti sdělil kouč Spartaku Jan Koten.

FLORBAL - NÁRODNÍ LIGA, SKUPINA VÝCHOD

TŘEBÍČ - SVITAVY 9:5

Branky: 14. Malich, 27. Mátl, 29. Kuželka, 36. Malich, 37. Mátl, 41. Mátl, 46. Vochyán, 48. Svoboda, 53. Svoboda - 21. Mach, 28. Prudil, 51. Kužela, 55. Pakosta, 55. Vašák. Rozhodčí: Drška, Meisner. Vyloučení: 5:7. Využití: 6:0. Diváci: 36. Třetiny: 1:0, 4:2, 4:3. Snipers Třebíč: Bazala – Štveráček, Picmaus, Vejmělka, Machálek, Jahoda, Homolka – Adam Svoboda, Žák, Kůs, Alexandr Svoboda, Janata, Mátl, Kuželka, Vochyán, Malich, Procházka.



PELHŘIMOV - HRANICE 2:3 pp

Branky: 12. Knězů, 42. Fučík - 2. Novosad, 2. Chodil, 62. Orel. Rozhodčí: Beránek, Přibyl. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 167. Třetiny: 1:2, 0:0, 1:0 - 0:1. Spartak Pelhřimov: Domkář - Kocián, Knězů, Fučík, Mynařík, Smejkal, Kalina, Švrkala, Papež, Vlach, Hendrych, Mozr, Martínek, Šulc.



TABULKA

1. Troopers 20 16 1 2 1 52

2. Rožnov p. R. 20 12 2 2 4 42

3. TŘEBÍČ 20 10 2 3 5 37

4. PELHŘIMOV 20 9 3 1 7 34

5. Kopřivnice 20 8 3 3 6 33

6. Ostrava 19 7 3 1 8 28

7. Hranice 19 8 1 0 10 26

8. Klobouky 20 7 1 2 10 25

9. Opava 20 7 1 2 10 25

10. Horní Suchá 20 5 4 1 10 24

11. Hluk 20 4 2 2 12 18

12. Svitavy 20 3 0 4 13 13