Jiskra Havlíčkův Brod v pátek 1. října prohrála s rezervou Králova Pole 0:3 a o den později stejného soupeře přehrála 3:2. Po čtyřech odehraných kolech patří ženám Jiskry třetí místo v průběžné tabulce, družstva mají ale různý počet odehraných utkání.

Pod páteční jednoznačnou porážku se podepsala nezvládnutá koncovka prvního setu, který skončil 21:25. „První set jsme začali dobře, ale soupeřky postupně zlepšily servis a nám nevycházela přihrávka. Nepovedená koncovka se pak projevila na dalších dvou setech,“ hodnotil páteční utkání předseda havlíčkobrodského volejbalového oddílu Václav Meloun.

V pátek zasáhlo do utkání devět hráček, stejně jako o předešlém víkendu v Českých Budějovicích nastoupily Adéla Hodková, Tereza Hodková, Michaela Jechová, Radka Staňková, Kristýna Pecová a Zuzana Dolejší, poprvé v sezoně dostaly šanci Zuzana Čeledová, Nela Chalupová a Natálie Sommerová.

V sobotu udělali trenéři dvě změny, místo Natálie Sommerové hrála Kristýna Šťastná, místo kadetky Nely Chalupové se do hry vrátila Adéla Zeithamová. Kvůli zranění kotníku nemohla ani jednou nastoupit Alexandra Dimičová.

Právě s liberem Kristýnou Šťastnou přišla podstatná změna. „Naše hra se oproti pátku zlepšila, mohli jsme se opřít o kvalitnější přihrávku, děvčata odehrála dva výborné sety,“ vracel se k povedenému duelu Václav Meloun.

V dalších dvou setech šla nahoru pro změnu hra soupeřek, které se postupně zlepšily na servisu, utkání zamířilo do dramatické koncovky. „Tie break jsme ovládli. Povedl se nám vstup do pátého setu, vedli jsme 4:1 a navzdory kvalitám soupeře dovedli celé utkání do důležitého vítězství,“ dodával Václav Meloun.

První liga žen pokračuje o třetím říjnovém víkendu, Jiskru Havlíčkův Brod čekají 15. a 16. října utkání v Hradci Králové, který tabulku skupiny s přehledem vede.

I. liga volejbalu žen, skupina B:

Jiskra Havlíčkův Brod – Královo Pole B 0:3 (-21, -13, -17) a 3:2 (15, 20, -18, -13, 9)