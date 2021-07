Havlíčkův Brod byl v nečekaných problémech. Reprezentační nadhazovač Michal Holobrádek nebyl zdravotně fit. Ve svízelné situaci se ukázalo, jak dobře se v klubu pracuje s mladými hráči. „Na jeho místo nastoupil patnáctiletý Matěj Macas a vyházel výhru 4:3. Pro něj to bylo první vítězství v extralize dospělých,“ potěšilo kouče. Odveta už tak dobře nedopadla. Hroši prohráli 7:2.

Padesátiprocentní bilanci si udrželi i v repríze loňského finále play-off, v němž hostili Chomutov. Holobrádek se kousl, přes zdravotní potíže nastoupil do úvodního zápasu a zajistil týmu vítězství 3:2. Na druhé utkání už síly neměl, hosté v něm dominovali. Vyhráli vysoko 11:3.

Duely s Břeclaví dopadly pro Havlíčkův Brod nejhůře. V nich už se nepovedlo zvítězit ani jednou. Holobrádek to opět jednou zkusil, ale na stejném postu v dresu soupeře byl další reprezentant Jakub Osička. „Nedokázali jsme se přes něj prosadit. Ukázalo se, že si po vydařeném mistrovství Evropy stále drží skvělou formu,“ chválil soupeřova nadhazovače Dušan Šnelly.

Havlíčkův Brod před šestizápasovou porcí snil o padesátiprocentní úspěšnosti. To sice nesplnil, ale s osmnácti body drží dělenou sedmou příčku.

To by mu stačilo na to, aby se protlačil do play-off, v němž soutěž začne prakticky od začátku. „Vyvíjí se to pro nás dobře. Tabulka se začíná dělit. Možná, že právě tyto dvě výhry budou pro postup do vyřazovacích bojů zásadní. Uhráli jsme je proti velmi silným soupeřům,“ vyjádřil se Dušan Šnelly.