Softbalisté Havlíčkova Brodu dvakrát prohráli. Neklapalo to v obraně

Sen o přímém postupu do play-off extraligy už havlíčkobrodské Hrochy pomalu opouští. Dvě prohry s Ledenicemi už tým s téměř stoprocentní určitostí posílají do bojů o zbylá dvě místa v nadstavbě. „Je to tak jak jsme předpokládali. Budeme se muset o play-off ještě poprat,“ vyjádřil se trenér Dušan Šnelly.

Hroši půjdou do play-off s největší pravděpodobností ze sedmého nebo osmého místa. | Foto: Jaroslav Loskot

Softbalisté Ledenic sice nepatří mezi nejsilnější týmy v nejvyšší soutěži, ale Brod na jejich hřiště v roli favorita nejel. „Čtyři hráči jsou zranění, dva další zápasy nezvládli kvůli práci. Hráli jsme bez třetiny své soupisky,“ popsal Šnelly vzniklou situaci. První duel nebyl beznadějný. Skvěle nadhazoval Holobrádek, Brodu se dařilo v útoku. Jenže ta obrana. „Prohráli jsme si to na vlastních chybách,“ nevymlouval se trenér. Hokejisté Brodu padli v Brně s béčkem Komety, trenér Konečný viděl podcenění Přečíst článek › V dalším zápase Havlíčkův Brod šetřil síly, dal možnost hráčům širšího kádru. Na pozici nadhazovače šel teprve šestnáctiletý Matěj Macas. „Snažil se, nepropadl, ale pořád mu chybějí zkušenosti,“ přiznal Šnelly. Hroši dohrají základní část dvěma víkendovými zápasy proti Sezimovu Ústí. Budou to mít těžké. Klíčový hráč, nadhazovač Michal Holobrádek, bude na svatbě bratra.