Dnes se v Hippos aréně představí Most, který překvapivě tabulku nejvyšší soutěže vede. „S tím asi nikdo nepočítal. Výsledky Mostu jsou pro mě překvapením, i když tým v minulosti patřil do širší špičky. První zápasy mu ale vyšly,“ poznamenal k soupeři trenér Havlíčkova Brodu Dušan Šnelly.

Jeho tým bude po celý prodloužený víkend těžit z výhody domácího prostředí. V neděli dojde na reprízu loňského finále play-off. Do Havlíčkova Brodu dorazí Chomutov. „Soupeř má velkou kvalitu. Loni jsme mu titul sebrali, letos určitě udělá vše proto, aby ho už získal,“ upozornil kouč Hrochů. V kádru soupeře jsou dva reprezentanti Marek Malý a Milan Šulc.

Také Břeclav, která na Vysočinu dorazí v pondělí, má ve svém středu reprezentanty. Čepici s písmeny CR na nedávném evropském šampionátu nosili Lukáš Kubát, George Harris a Jakub Osička. Vidět byl hlavně poslední jmenovaný, který ve finále vyházel Česku vítězství nad Dánskem. V duelu střídal havlíčkobrodského Michala Holobrádka, kterého teď čeká pikantní souboj. Dres Břeclavi obléká jeho bratr Jakub.

Hroši jsou po šesti odehraných zápasech v extraligové tabulce na osmé příčce. Drží tak pozici, která by jim stačila k naplnění základního cíle pro sezonu. Tím je postup do play-off. „Máme před sebou zápasy s těžkými soupeři. Dobré by bylo, kdybychom každý den alespoň jednou vyhráli,“ zmínil sen o padesátiprocentní úspěšnosti Dušan Šnelly.