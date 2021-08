Ani v jednom případě nebude mít jeho tým výhodu domácího prostředí. Víkend stráví v Praze. Dvakrát bude hostem Joudrs a v dalších dvou duelech změří síly s týmem Spectrum.

Výše v tabulce jsou Joudrs. „Loni byli nováčkem v soutěži, hráli o udržení, ale je vidět, že se v soutěži rozkoukávají,“ uvedl Šnelly. To samé platí i o drauhém soupeři. „Spectrum loni nemělo dobrou sezonu, ale letos hraje lépe. Pomohl jim příchod reprezentanta Kubáta z Břeclavi,“ informoval.

Hra Havlíčkova Brodu je do značné míry poplatná formě nadhazovače Michala Holobrádka. Ten v některých zápasech týmu chyběl, ale teď už by měl být k dispozici. „Platí o něm to, co o ostatních. Dva týdny jsme si odpočinuli, měl by na tom být dobře,“ věří trenér.

Absencím se i tak Havlíčkův Brod nevyhne. S největší pravděpodobností mu budou chybět bratři Hospodkové.