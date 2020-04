„Máme několik scénářů, kdy by se měli soutěže rozjet. Zatím tím nejpravděpodobnějším je ten, kdy se počítá s měsíci srpen, září. Pak by se odehrála zkrácená verze,“ prozradil trenér havlíčkobrodských Hrochů Dušan Šnelly, kteří jsou účastníky nejvyšší české soutěže.

Hroši v loňské sezóně mířili na nejvyšší mety, ale jejich cesta skončila poněkud překvapivě už ve čtvrtfinále. V tom totiž nestačili na nováčka v podobě Břeclavi, se kterou padli 1:3 na zápasy. Letos však má Havlíčkův Brod poněkud skromnější cíle, což může být pro někoho nečekané.

Loňský ročník se zrovna moc nepovedl asi nikdo moc nečekal, že Havlíčkův Brod se neprobojuje ani do bojů o medaile. Pro letošní ročník nemají Hroši úplně ty nejvyšší cíle. „Do sezóny jdeme s dvěma cíli, ten sportovní je postup do play-off a ten druhý je zařazení úspěšných juniorských reprezentantů do sestavy áčka mužů,“ přibližuje Šnelly.

Letošní Extraliga mužů přináší zásadní změnu, kterou je rozšíření týmů na deset. Pokud to dovolí situace, pak Hrochy čeká v letošní Extralize více zápasů. Jak tomu ale bude, je z důvodu onemocnění koronavirové pandemie ve hvězdách. A jaký má Dušan Šnelly názor na rozšíření nejvyšší mužské softballové soutěže? „Rozšíření extraligy vítáme. Jednak se soutěž dostane do více míst v republice a jednak najdou uplatnění juniorští reprezentanti, kteří prošli reprezentačním programem v posledních letech.“

Sestava Havlíčkova Brodu zůstane téměř nezměněna, i přesto došlo k jednomu odchodu. S Havlíčkovým Brodem se loučí Jakub Holobrádek, který se vrací do Břeclavi. Jeho bratr, reprezentant Michal Holobrádek zůstává nadhazovat za tým Hrochů. „Budu opět pokračovat v Havlíčkově Brodě. Bavil jsem se s klukama z Břeclavi. Mají tam teď mladou partu a k tomu dva dobré nadhazovače," odůvodnil svoje setrvání Michal. „Věkový průměr týmu bude patřit určitě k nejnižším v Extralize,“ komentuje složení týmu hlavní trenér.

V zimní přípravě se toho na straně Havlíčkova Brodu moc nezměnilo, pokud vůbec. „Zimní příprava proběhla standardně jako v minulých letech, v současné době je ale pochopitelně přerušena, řekl Dušan Šnelly, který svým svěřencům nemohl ani naordinovat individuální plány, jak se připravovat. „U nás to ani nejde. Maximálně kluci mohou děělat něco pro kondici, ale to je tak všechno,“ uznal havlíčkobrodský kouč.