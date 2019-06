„Chceme pořadatelsky připravit nejlepší mistrovství světa, které kdy bylo. Aby si ho fanoušci užili a především, aby všichni ti, kdo dorazí, se zase do České republiky chtěli vrátit,“ přeje si předseda softballové asociace Gabriel Waage, který dokázal „vydupat“, aby se hráli zápasy obou skupin na střídačku v obou pořádajících městech.

„Bývá zvykem, že se jedna skupina hraje v jednom městě, ale to jsme odmítli a jsme rádi, že to vyšlo,“ řekl předseda asociace. A i hráči jsou za to rádi.

„Jsme rádi, že se fanoušci ať už Praze nebo Havlíčkově Brodě na nás přijdou podívat, těšíme se, protože víme, že podpora od fanoušků bude veliká a jsme rádi, že budeme hrát v obou areálech,“ řekl reprezentační trenér Jaroslav Korčák.

V Hippos aréně se odehraje celkem 31 zápasů v základních skupinách. V případě, že česká reprezentace postoupí ze skupiny, tak by se v ní odehrálo čtvrtfinále. Nemá ovšem zrovna jednoduchou skupinu – Nový Zéland, Mexiko, Argentina, Kuba, Filipíny, Japonsko a Botswana. „Všechny tyhle týmy jsme někdy během posledních let, ať už na mistrovství světa, nebo v přátelských zápasech, dokázali porazit. Chceme odehrát dobré zápasy, věříme, že štěstí bude při nás a doufáme, že vyhrajeme dostatek zápasů na to, abychom postoupili,“ doufá trenér pálkařů Jaroslav Korčák.

Nejlepším umístěním českého týmu na MS bylo šesté místo v Jihoafrické republice. A tajným přáním všech by bylo toto umístění vylepšit. Hráči zatím nemají od asociace nic slíbeno. „Myslím, že to není zatím na místě. A6 to nastane, tak určitě něco vymyslíme,“ uznal Waage. „My jsme se s klukama a s trenérem o tom v zimě bavili. A trenér řekl, že když získáme medaili, tak si nechá něco vytetovat,“ smál se Michal Holobrádek.

Zajímavosti MS

• V Brodě je už desátou mezinárodní akcí, ale žádná nebyla takovou velikostí

• Rozpočet turnaje je 1 milion dolarů, v přepočtu tedy zhruba 22 milionů korun

• Fanoušci v obou městech uvidí všechny týmy. Zápasy se hrají na střídačku v Brodě i v Praze. Nebývá to zvykem, ale organizátoři si stáli za svým.

• Organizátoři pozvali na dopolední zápasy i žáky základních a středních škol, kteří budou mít vstup zadarmo, a kapacita byla naplněná.

• Celé mistrovství nabídne 72 zápasů – 31 v Havlíčkově Brodě a 41 v Praze.