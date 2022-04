Jako první vstoupili do sezony junioři a prezentovali se na úvod sezony dobrou formou. Dvě shodná vítězství 7:0 se urodila ve druhé polovině zápasu.

Mužský celek Hrochů letos sází na mladé nadhazovače a jejich menší zkušenost se projevila hned v prvních utkáních na hřišti pražského Spectra.

Úvodní výsledky

muži - extraliga

Spectrum – HROŠI 9:4, 14:5

HROŠI – Joudrs 5:4, 1:11

junioři - extraliga

HROŠI – ČR U16 7:0, 7:0

Potěšitelné proto bylo vítězství 5:4 v prvním domácím duelu v neděli proti Joudrs Praha. Ve druhém utkání již kralovali suverénní hosté. „Do sezony jsme vstoupili průměrně, ale odpovídá to situaci, ve které se nacházíme,“ komentoval první zápasy Dušan Šnelly.

Hroši totiž vstoupili do nové sezony oslabeni. „Letos máme velmi mladý tým. Odešel nám první nadhazovač, na kterém to letos stálo,“ prozradil Šnelly. „V tuto chvíli má náš první nadhazovač šestnáct a půl roku, druhý dvacet let. Je proto pochopitelné, že se s tím ještě trošku perou a jsme rádi alespoň za jednu výhru.“

Přesto nevládne mezi Hrochy panika a tým by měl zůstat po většinu sezony v tomto složení. „Naštěstí nám nahrálo, že před začátkem soutěže odstoupil Radotín, takže letos se nesestupuje,“ vědí v Havlíčkově Brodu. „Je to tak pro nás ideální příležitost nechat hrát naše mladé juniory, kteří tvoří většinu týmu. Navíc v srpnu se budou hrát nadstavbové zápasy o postup do play-off. Na tuto část sezony chceme klíčový post posílit. Máme již domluveného venezuelského reprezentanta Miguela Colomba, který již u nás před dvěma lety hrál,“ uvedl Šnelly.

Šnellyho těší také další úvodní výsledky týmů klubu: „Kadeti vyhráli úvodní kolo Superligy, stejně tak hráči kategorie U11.“

O tom, jak se daří Hrochům obehrávat mladé talenty, se mohou fanoušci přijít podívat v sobotu čtrnáctého května, kdy do Hippos Areny přijede Břeclav, o den později mistrovské Ledenice. „Věřím, že nám tato strategie dát šanci mladým přinese za dva až tři roky své ovoce,“ doufá Šnelly.

Na hráče ale díky tomu čeká velká porce zápasů. Vzhledem k rozpisu, kdy se střídají zápasy mužské a juniorské soutěže, budou vytěžováni každý víkend. „Pro některé hráče to bude velká zátěž, hrát každý víkend. Tento víkend nastoupí za juniory zhruba polovina seniorského týmu,“ uzavírá Šnelly.

Junioři hostí v sobotu od 13.00 a 15.00 úřadujícího mistra Painbusters Most.