Náročný program měl Hrochům začít už ve čtvrtek, kdy hostili pražské Tempo. Jenže počasí jim nepřálo. Duel začal se zpožděním, a nakonec byl odložen na budoucí čtvrtek.

V pátek si připsali dvě výhry na hřišti posledního nováčka ze Sezimova Ústí. Následovaly další dvě povinná vítězství s předposledním Radotínem.

V neděli do Havlíčkova Brodu přicestovala silná Břeclav, se kterou si chtěl brodský kouč připsat nejlépe dvě výhry. Ani ne tak kvůli postupu, ale proto, že si porážky berou týmy do nadstavbové části.

VÝSLEDKY HROCHŮ

S. Ústí – H. BROD 0:6 a 1:11

H. BROD – Radotín 7:0 a 8:1

H. BROD – Břeclav 4:0 a 0:2

První zápas začal také přání a představy Hrochů naplňovat. Vyhráli 4:0, když předvedli jeden z nejlepších letošních výkonů. Soupeři nemohl anielitní nadhazovač, vycházející hvězda českého softbalu Jakub Osička. „Jenže jak už to u nás v letošní sezoně bývá, tak v odvetě jsme selhali proti druhému nadhazovači. Letos už počtvrté,“ posteskl si Šnelly.

Pozitivním momentem je fakt, že se na nadhozu daří havlíčkobrodské dvojce Dominiku Šubrtovi, který patří k partě bronzových juniorů ze světového šampionátu. „Je to pro nás milé překvapení. Počítali jsme s tím, že to bude ležet hlavně na Michalovi, ale opak je pravdou. Dominik zvládl zápasy skvěle a Michal se mohl pošetřit na Břeclav. Jsem rád, že nám konečně roste vlastní nadhazovač,“ uznal Šnelly.

Havlíčkobrodští softbalisté mají tedy jasný postup do nadstavbové části soutěže, ale vyhráno ještě nemají. Ve čtvrtek je čeká už dvakrát odložený zápas s pražským Tempem. V něm se budou snažit připsat dvě vítězství. I když si jejich kouč uvědomuje, že to nebude jednoduché. „Už kvůli boji o čtyřku, která postoupí do play-off, uděláme maximum pro to, aby vítězství byla dvě,“ potvrdil Šnelly, který ale nebude mít k dispozici ideální složení týmu. „Filip Tabaček a Jirka Šeda nejsou místní, a jelikož je to v týdnu, tak nedostanou v práci volno. Navíc nevím, jestli bude už fit Karel Kadečka. Ten má poraněné rameno. Uvidíme, jestli risknout jeho nasazení teď, anebo ho pošetřit do dalších bojů,“ dodal.