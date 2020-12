Softbalisté mají výhodu v tom, že jejich sezona probíhá na jaře a na podzim. „Mužská extraliga se tak mohla odehrát celá. Odstartovala pouze s dvouměsíčním zpožděním. To nám ale umožnilo se na začátek poctivě připravit v domácích podmínkách,“ potvrdil trenér Brodu Dušan Šnelly, který ještě ke všemu měl v tréninkovém procesu kompletní kádr. „Náš tým tvoří téměř výhradně středoškoláci a vysokoškoláci. Ti tak mohli vzhledem k přerušené docházce být na každém tréninku a mohli jsme také trénovat i dopoledne,“ pochvaloval si.

Extraliga se letos hrála v novém modelu, který nedovolil nikomu z účastníků v žádné fázi soutěže povolit. „Každou porážku si týmy sebou nesly do dalších bojů,“ přiblížil havlíčkobrodský kouč, který se svými svěřenci postoupil do nadstavbové části na poslední chvíli z pátého místa. Do play-off ale Hroši posílili příchodem tří zkušených reprezentantů – Davida Mertla, Tomáše Kleina a Tomáše Bendy. „Ti výrazně zvýšili údernost našich útoků. A i díky nim jsme došli až do finále, ve kterém jsme až nečekaně hladce porazili Chomutov 3:0,“ pochvaloval si Dušan Šnelly.

Stejný konec sezony měli i havlíčkobrodští žáci, kteří také zvládli sezonu odehrát celou. Po výhře v základní části dominovali i na finálovém turnaji Ligy žáků v Brně. Přidali tak do Hroší pokladnice titul mistra ČR s úctyhodným pořadovým číslem 53. Tým Kadetů dokázal ovládnout základní část Superligy, když vyhráli všech pět turnajů základní části. „Bohužel finálový turnaj už vzhledem k vládnímu nařízení odehrát nemohli,“ řekl havlíčkobrodský šéf a manažer v jedné osobě.

Tým z Havlíčkova Brodu ale neslavil úspěchy jen na domácí scéně, ale i na té mezinárodní. Pětice juniorů – Jan Voráček, Vojtěch Láska, Dominik Šubrt, Adam Liška, Matěj Rosenkranz – společně s trenéry Dušanem Šnellym a Janem Gregorem nejdříve přivezla zlato s Panamerických her v Guatemale a následně historickou bronzovou medaili z MS juniorů, které hostil Nový Zéland. „Byl to obrovský úspěch. Jednalo se o vůbec první medaili v jakékoliv softballové kategorii,“ řekl Dušan Šnelly. Ten si samozřejmě i přes veleúspěšný rok přeje jediné. „Všichni si přejeme, aby ročník následující již proběhl v normálních kolejích,“ doplnil.