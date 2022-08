Minulý víkend navíc odehráli jen dva zápasy (porážka se Spectrem 2:7, výhra nad Mostem 2:1). Další dva duely se neodehrály kvůli dešti.

Program zápasů Hrochů

pátek

18.30 Kunovice

20.30 Tempo

sobota

9.00 Spectrum

15.00 Tempo

neděle

9.00 Kunovice

15.00 Most

Právě dvojicí dohrávaných zápasů tak víkendový maraton brodští softbalisté zahájí. „Bude to hodně náročný víkend,“ uvědomuje si trenér Hrochů Dušan Šnelly. „Ten druhý zápas v pátek dohrajeme někdy před půlnocí a v sobotu ráno nás už čeká další střetnutí. Hrajeme tedy vlastně tři zápasy za sebou s pár hodinama přestávky.“

Celkem šest zápasů ve třech dnech. Úvodní odpaly prvního a šestého duelu bude dělit necelých pětačtyřicet hodin…

Náročná porce nejen fyzicky, ale i psychicky. V případě nezdaru může Hrochům v neděli skončit sezona. „K absolutní jistotě postupu do play-off jich potřebujeme vyhrát alespoň pět utkání. Při troše štěstí možná budou stačit čtyři. Máme to ve svých rukách, ale jednoduché to rozhodně nebude,“ propočítává varianty Šnelly. „Ať už to ale dopadne jakkoliv, sezona to byla pro náš mladý tým užitečná. Hráči dostali hodně prostoru, z tohoto pohledu je to pro ně dobrá zkušenost.“

V případě posunu na alespoň kýženou druhou příčku ve skupině by na Hrochy čekalo v září čtvrtfinále play-off.