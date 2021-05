Od semifinále play-off uplynulo několik dnů. Už vás vyřazení přebolelo?

Přebolelo, je to sport. Soupeř byl lepší v obou utkáních. To musím uznat.

Kde hledat příčinu, že se sen o finále proti „svému“ Havlíčkovu Brodu rozplynul?

V průběhu základní části jsme všichni hráli na hraně svého maxima, Na tyhle výkony se nám navázat nepovedlo. Klíčovou roli v týmu soupeře sehrál Martin Olejník. Porazil i Tondu Gavlase, na jehož výkonech naše výsledky předtím stály.

Vy jste měl v základní části úspěšnost přes padesát procent. V play-off už jste vyhrál jen dva zápasy ze sedmi. Odešla vám forma?

Neřekl bych, že jsem neměl formu. Dvakrát jsem prohrál s Olejníkem a musím uznat, že byl prostě lepší. Zápas s Pavelkou, který jsme sehráli na konci druhého utkání, rozhodovaly koncovky setů. Ty jsem v sezoně většinou zvládal, ale v tomto případě se mi to nepovedlo.

Chápu, že po vyřazení se jako první dostavily pocity zklamání. Vy jste ale jako tým dokázali víc, než se od vás před sezonou čekalo. Je tam tedy i spokojenost?

Zklamání tam chvíli bylo, ale druhý den už jsme to všichni hodnotili pozitivně. Cheb původně počítal, že se pro sezonu doplní o zahraniční hráče, z toho sešlo. Proto tam šli mladí z Brodu a já s nimi. Všichni jsme čekali, co bude, jestli budeme stačit. Druhé místo v základní části bylo překvapením, pak jsme chtěli projít do semifinále play-off, což se nám povedlo. Na KT Praha jsme si věřili, ale to už nám nevyšlo. Sezonu jsme ale měli velmi dobrou.

Cheb po příští sezonu avizuje posílení týmu. Vzhledem k tomu, jaká jména se v souvislosti s ním skloňují, počítám, že budete měnit dres. Je to tak?

Kluci sehnali finance, rádi by hráli špičku extraligy. Proto přicházejí noví a mladší hráči než já. Nepočítal jsem s tím, že budu pokračovat. Původně jsem myslel, že se stáhnu zpátky do Havlíčkova Brodu a budu hrát druhou nebo první ligu. Pan Jinek (manažer HB Ostrov – pozn. aut.) ale jednal o spolupráci s Hodonínem, kterému odchází jednička Patrik Klos. Proto bych měl vypomoci tam.