Ten je spokojený nejen s bodovým ziskem, ale také s předvedenou hrou. „Mladí kluci odehráli dobré zápasy, předvedli i dobrou hru. I v zápasech, které jsme prohráli, jsme nehráli špatně,“ uznal Šnelly.

MOST – H. BROD 0:5 a 4:8

Do prvního zápasu naskočil jako nadhazovač reprezentant Michal Holobrádek, který povolil soupeři pouhé dva odpaly. „My jsme rozhodli ve druhé směně, kdy jsme udělali tři body. V polovině jsme ještě přidali dva body. Jsem rád, že se body rovnoměrně rozdělily mezi všechny hráče,“ pochvaloval si Šnělly.

Druhý zápas začal opět brodský reprezentační nadhazovač, ale hned v první směně dá se říct rozhodlo o osudu utkání. Most totiž šel do čtyřbodového trháku. Pak se sice Hrochům podařilo stáhnout náskok na jediný bod, ale domácí si vítězství už nenechali vzít a pojistili ho dalšími čtyřmi body.

CHOMUTOV – H. BROD 1:5 a 2:4

Na hřišti v Kadani byl k vidění podobný průběh jako s Mostem. První zápas nastoupil jako nadhazovač Michal Holobrádek, který dokázal držet vedení Chomutova na jednom bodu. „Pak ale překvapil mladý Adam Liška, který zažil první dva extraligové odpaly a hned za pět bodů,“ prozradil Šnelly. Adam Liška při prvním odpalu získal pro svůj tým tři body a při druhém pak dokázal odpálit dvoubodový homerun.

Druhý duel, nadhazoval mladý Dominik Šubrt, do poloviny Hroši vedli, ale pak rozhodli dva nejlepší hráči domácích. „Náš problém byl to, že jsme neudělali další body. Dominik jinak házel dobře,“ dodal.