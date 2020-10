Společná příprava nebude. Stolní tenisté HB Ostrov vyráží na turnaje

Ne. Extraligoví stolní tenisté HB Ostrov se na tréninky do zahraničí nevydají. Míněno pod hlavičkou klubu, společně. „Nemyslím si, že by pro nás v současné situaci bylo řešení, abychom vzali devítimístné auto a den co den jezdili třeba do Rakouska,“ vyjádřil se šéf klubu Miroslav Jinek.

Tomáš Tregler při tréninku. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Důvody k tomu má poměrně racionální. Michal Obešlo odjel už před pár dny do Řecka, kde má ideální podmínky pro trénink. „V Řecku už je také Dmitrij Prokopcov, oba tam hrají turnaje. O ty se bát nemusím,“ vysvětlil. Z brodské základní sestavy v tuto chvíli v Čechách zůstává jen Tomáš Tregler. „I u něj je to otázka času, kdy vyrazí na nějaký evropský turnaj,“ uvedl Miroslav Jinek. Nejkvalitnější herní praxi má momentálně Mohamed Shouman. Ten sice za HB Ostrov ještě neodehrál žádný zápas, protože ho zastavila omezující opatření v souvislosti s cestováním, ale na start nového angažmá se chystá velmi pilně. Doma v Egyptě hraje v barvách Al-Ahly turnajovou profesionální soutěž Biasness Man League. A vede si skvěle, ještě v ní neprohrál. Co bude dál s fotbalovými soutěžemi? Klíčové slovo musí dát česká vláda Přečíst článek › Nejhůře ze všech dopadl benjamínek týmu Radek Skála. Ten nejprve přišel o start na elitním juniorském turnaji v Berlíně, kam se měl posunout z role reprezentačního náhradníka. Ke vší smůle měl vzápětí pozitivní test na covid-19 a musel do karantény. „Jen mě bolela hlava, takže jsem doháněl školu. Teď už jsem v pořádku. Zkoušel jsem si už i zacvičit,“ hlásil v neděli. Z toho je patrné, že jakákoliv společná příprava týmu v zahraničí by postrádala důvod. A podporuje to i fakt, že nikdo neví termín, odkdy se extraliga znovu začne hrát. „Když se podívám, jak se zlepšila situace v Izraeli, pak to u nás může jít stejným směrem. Za tři týdny tu můžeme hrát bez jakýchkoliv omezení. Je tu samozřejmě varianta, že omezující opatření u nás ještě přitvrdí a pauza bude delší, než se nyní uvádí,“ zmínil nejistotu Miroslav Jinek. Přesto všechno zůstává optimistou. „Jsem přesvědčený, že nám pauza neublíží. Že to během pár tréninků doženeme a hráči budou podávat výkony, jakých jsme u nich zvyklí,“ ujistil.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu