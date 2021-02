Brusle, sáně, snowboard... Fenomén koronavirové zimy

Současná zima přinesla (a snad ještě přinese) zajímavý obrázek. Lidé houfně vyrazili do přírody. Za sportem – na brusle, lyže, sáňky. Nehledě na všechny možné i nemožné restrikce. Co na to říkají hvězdy a legendy? Jaká doporučení mají pro rodiče, z nichž se stávají už i trenéři? Podívejte se do tématu Deníku.

Martina Samková | Foto: Archiv Deníku