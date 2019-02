Bezděkov - Všechny sportovní nadšence zve obec Bezděkov na další v pořadí už 5.ročník Běhu do vrchu. Bude se konat 23. února od 13 hodin v Bezděkově, cílem bude kopec Vestec.

Stále více nadšenců se v zimě schází na úpatí Železných hor, aby zdolali nejvyšší tamní kopce. Takzvané Běhy do vrchu si získávají stále větší počet příznivců.Již osmkrát se běžel Vánoční běh do vrchu v Třemošnici. Časem se přidaly i další obce jako je Bezděkov, Libice nad Doubravou a Maleč. Postupně vznikl celý seriál Běhů do vrchu. Například Železnohorský pohár se běžel 9. února 2019 v Malči na vrchol Kubátka (614 m. n. m.) a 23. února 2019 buce celý seriál běhů do vrchu zakončen v Bezděkově, během na nejvyšší vrchol Železných hor - Vestec (668 m.n.m.).

Seriál Běhů do vrchu se opírá o několik běžeckých legend. Například běžce Železnohoráka a Spálavku. Železnohorák běhal údajně po vršcích Železných hor v bílém tílku, červených trenýrkách a čapce - zvané zmijovka. Proto všichni účastníci, kteří v tomto úboru absolvují finálový závod v Bezděkově, budou osvobozeni od vstupného do Železných hor. Železnohorákova mladší sestra Spálavka mívala zelenou sukni a šátek.