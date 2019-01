Havlíčkův Brod – Třetí finálový zápas play-off ve stolním tenisu mají za sebou hráči STEN marketing HB Ostrov, kteří si v bouřlivém domácím prostředí vytvořili výbornou výchozí pozici pro zisk mistrovského titulu, když porazili DTJ Hradec Králové 4:2.

„Jak jsem říkal, že to budou bitvy, tak to samozřejmě bylo dnes a bude to i zítra. Jsem rád, že jsme to zvládli a už nám chybí jen krůček," říkal po zápase šťastný brodský trenér Tomáš Demek.

Pištej nepřiznal jasný míček

Hostující tým se sice dostal do vedení zásluhou Petera Šeredy, který ve čtyřech setech porazil Petra Korbela, jenže hned z následující dvouhry bylo srovnáno. To Pavel Širuček rovněž povolil Lubomíru Pištejovi pouze set a bylo srovnáno na 1:1. Rozjetý STEN marketing hnán kupředu šestistovkou diváků pokračoval na vítězné vlně. Ve třetím zápase se nejdříve v prvním setu Josef Šimončík hledal, ale potom předvedl svou „řezací jízdu" a Martinu Olejníkovi nedal šanci.

Ve čtvrtém zápase předvedl parádní výkon opět Pavel Širuček, který hraje v životní formě a Šeredu vyprovodil během par minut ve třech setech. Domácí tým najednou vedl 3:1 a Ostrov jen duněl. Zápas se zdál být už rozhodnutý, protože do dalšího zápasu nastoupil Petr Korbel proti Martinu Olejníkovi, který v dosavadním průběhu zápasů ještě neuhrál ani bod. Jenže Petr Korbel neměl v pondělí svůj den a s Olejníkem prohrál ve třech setech, a tak si připsal „pingpongové vajíčko" (nulu – pozn. autora). „Korýsek (Petr Korbel – pozn. autora) neudělal bod, ale nic se neděje. Nás to nesložilo. Je vidět, že jsme tým bojovníků," pochvaloval si Demek. Tíha odpovědnosti tak padla na Josefa Šimončíka, který do poslední dvouhry vyzval Lubomíra Pišteje.

U stolu se strhla pravá nefalšovaná pětisetová bitva. Slovenský reprezentant Pištej se ujal vedení, následně se podařilo v dramatické koncovce Šimončíkovi vyrovnat, ale třetí set vyzněl opět pro Pišteje, který Šimiho, jak brodští fanoušci Josefa Šimončíka přezdívají, dostal do nelehké situace. Brodský borec se nenechal z nepříznivého stavu vykolejit a předvedl famózní obrat v zápase.

Nervozita se naopak přehoupla na Pišteje, který spolu s rozhodčími Šimončíkovi neuznali bod za dvojitý dotyk míčku na stole. „Nechci to komentovat," řekl jasně Šimončík.

Čtvrtý bod byl na světě a STEN marketing se ujal ve finálové sérii vedení 2:1 a má dnešní (v úterý – pozn. autora) domácí zápas k dobru. „Jsou to výborní hráči, kteří vyhráli základní část, proto ty zápasy jsou na krev. Pištej není můj oblíbený hráč, mockrát jsem s ním nevyhrál, ale dnes rozhodla síla vůle a já jsem to tím urval. Já mám rád tuhle atmosféru, když to tady hučí a tím se soupeř taky dostává pod tlak," pochvaloval si atmosféru Šimončík. Nejvíce nervy na pochodu měl manažer brodského týmu Miroslav Jinek, který zápas sledoval chvíli v hledišti, chvíli na chodbě, ale taky před Ostrovem na lavičce, kde se nechal průběžně o výsledku informovat. „Já jsem nervózní na začátku zápasu, potom to dávám, ale ten finiš už musím být venku" řekl Jinek a dodal: „Teď se půjdu v klidu vyspat, protože jestli zítra dopadne, tak to bude jízda."

H. Brod - DTJ H. Králové 4 : 2

Korbel – Šereda 1:3 (4, -6, -4, -7)

Širuček – Pištej 3:1 (7, 5, -2, 4)

Šimončík – Olejník 3:1 (-8, 10, 5, 6)

Širuček – Šereda 3:0 (4, 3, 7)

Korbel – Olejník 0:3 (-10, -9, -10)

Šimončík – Pištej 3:2 (-5, 9, -8, 9, 6)

Stav série 2:1