K vytouženému cíli tak brodským hráčům chybí jediné vítězství.

H. KRÁLOVÉ – H. BROD 0:4

STAV SÉRIE: 0:2

Druhé finále play-off začalo zápasem domácího Martina Olejníka s Tomášem Treglerem. Ten sice první set prohrál 11:9, ale v dalších třech setech potvrdil Tregler svoji formu, když je vyhrál shodně 11:7. Následně se zhruba čtyřstovka diváků dočkala u stolu naší legendy Petra Korbela, který vyzval k souboji Petera Šeredu.

Brodský hráč uspěl v pětisetové bitvě a v páté sadě hostujícímu fans pěkně zabrnkal na nervy, když vedl už 10:4, bojující Šereda stáhl na rozdíl jediného míčku, ale jedenáctý bod si Korbel už vzít nenechal. Další zápas na pět setů sehrál Lubomír Pištej proti Pavlu Širučkovi.

Tomu se povedl vstup do zápasu výhrou první sady. Nejlepší hráč domácího celku otočil na 2:1, ale v následujících dvou setech už dominoval Širuček. Výsledkově nejlehčí zápas sehrál při svém druhém vystoupení Tomáš Tregler, ten si s Peterem Šeredou poradil ve třech setech.

Před druhým finále očekával brodský trenér Tomáš Demek těžký zápas, dokonce si myslel, že by mohla rozhodnout čtyřhra, nakonec z toho byla „hladká" výhra 4:0.

„Jasná výhra to nebyla. Měli jsme lepší koncovky ve dvou pětisetových zápasech. Kdyby se to otočilo, tak to bylo úplně jinak. Kluci to zvládli, jsme opravdu dobrý mančaft. Dopředu nás ženou skvělí diváci," nechal se slyšet Demek. Zklamání bylo vidět na hradeckém trenérovi Martinu Lučanovi: „O naší prohře rozhodly naše nevyužité koncovky a dvě pětisetové prohry. V pátek v Havlíčkově Brodě se musí změnit to, že musíme začít vyhrávat, abychom mohli sérii vrátit zpět do Hradce," řekl Lučan.

Psychická výhoda by měla být nyní na straně Hradce, protože ten už nemá co ztratit, ovšem hradecký kouč je jiného názoru. „To bych neřekl. Pořád pro Havlíčkův Brod hraje domácí prostředí a může si dovolit dvakrát ztratit," dodal Lučan.

Výhrou v Hradci se STEN marketing přiblížil hodně k titulu, ale z brodského tábora zní, že ještě není nic rozhodnuto. „Chybí pořád ještě jeden krok a pořád ještě musíme vyhrát čtyři zápasy. Sice jsme v pondělí vyhráli 4:1 a dnes 4:0, ale ty zápasy jsou hrozně vyrovnané. Dnes musel otáčet zápasy jak Tomáš Tregler proti Olejníkovi, tak Pavel Širuček proti Pištejovi. Musíme to prostě ještě soustředěností vyhrát," má jasno Petr Korbel.

Nic na náhodě nenechává brodský manažer Miroslav Jinek. „Bude to těžké, ale věřím, že to doma dotáhneme do úspěšného konce. Kdyby se to povedlo, bylo by špatné, kdyby oslava nebyla nachystaná, takže něco připravené bude," usmívá se Jinek.