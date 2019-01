Havlíčkův Brod – Stolní tenisté Havlíčkova Brodu vstoupili úspěšně do semifinálové série play-off s Ústím nad Labem, které na Velikonoční pondělí porazili 4:1.

Dva body uhrál v prvním semifinálovém utkání proti Slavoji Ústí nad Labem brodský Tomáš Tregler (na snímku), který je nejlepším hráčem letošní extraligové sezony. | Foto: Deník/Petr Veselka

EXTRALIGA ST. TENISU - SEMIFINÁLE PLAY-OFF

H. BROD – ÚSTÍ N. L. 4:1

Obhájce mistrovského titulu rozhodně nevstoupil do zápasu sebevědomě. K úvodní dvouhře nastoupil Pavel Širuček proti talentovanému Tomáši Polanskému, a ten na Ostrově šokoval, když českého reprezentanta porazil 3:1 a poslal překvapivě Slavoj Ústí nad Labem do vedení.

„Věděl jsem, že to nebude jednoduché, dlouho jsme nehráli žádný zápas, takže jsme ještě nebyli v takovém rytmu," řekl na úvod brodský trenér Tomáš Demek. O vyrovnání se v následujícím utkání postaral Tomáš Tregler, který si ve třech setech poradil s Davidem Štěpánkem. Stejně si počínal i Petr Korbel proti Jakubu Seibertovi a postaral se o obrat v zápase.

Další parádní výkon podal teprve šestnáctiletý Polanský proti Treglerovi, kterého dokázal porazit v základní části. Tentokrát se po pětisetové bitvě radoval Tregler a rozhodující bod pondělního duelu přidal Širuček, který ve čtyřech setech zdolal Seiberta. „Na klucích byla vidět velká nervozita. Tregy a Širec byli hodně nervózní, ale nejde, aby byli tak nervózní. My jsme favoriti a oni nemají co ztratit. Je vidět ještě rozdíl, Petr (Petr Korbel – pozn. autora) tam přijde a zvládne to. On má už odehráno takových těžkých zápasů spoustu. Naši mladí na sobě musí ještě hodně pracovat, hlavně v hlavě. Dnes to bylo trápení, ale to tak bývá. Teď už si ovšem myslím, že to bude dobré a zvládneme to," má jasno Demek.

Toho výborné výkony Tomáše Polanského nepřekvapily. „Mě nepřekvapil. Viděl jsem ho s Havířovem, trochu stagnoval, ale teď se začíná zlepšovat. A hrál opravdu dobře, i z toho důvodu, že neměl co ztratit," chválil Polanského brodský kouč.

Za zápasem se ohlédl i dvoubodový Tomáš Tregler. „Jsem spokojený, protože jsem se trochu herně trápil. Hodně si toho vítězství cením. Naštěstí to dobře dopadlo. Ústí nemá co ztratit. Polanský nehrál vůbec špatně. Nesmíme je vůbec podcenit," burcuje tým před středečním zápasem Tregler. Nádherné choreo si pro brodské hráče připravili fanoušci, kteří je nejen překvapili, ale rovněž jim udělali bouřlivou atmosféru. „Nádherný. Vůbec jsme to nečekali. Bylo to super," pěl na fanoušky chválu Tomáš Tregler. „Jsou výborní. Je to jen tady. Kamarád z Ústí se přijel podívat, a říkal, že to bylo skvělé. Je to famózní a povedlo se jim to. Jsme rádi, že jsme jim udělali radost," usmíval se Demek.