Jediná věc trochu kazí havlíčkobrodským stolním tenistkám radost na konci roku 2023. V posledním soutěžním utkání hrály o zisk Českého poháru, dobře rozehranou partii s Hodonínem ale nedovedly do vítězného konce a prohrály těsně 4:5. Jinak převažují samá pozitiva. HB Ostrov ovládá po první polovině ženskou extraligu a zůstal i v pohárové Evropě, kde bude v pokračovat v play off Evropského poháru.

Stolní tenistky Hodonína po velkém obratu ovládly finále 33. ročníku Českého poháru. Domácí Ostrov Havlíčkův Brod porazily 5:4. | Foto: Czech Table Tennis

Cílem havlíčkobrodského klubu v extralize žen byl a zůstává titul a kroky k němu zatím vedou bez komplikací. HB Ostrov půjde do odvet základní části soutěže z prvního místa, které uhrál s plným bodovým ziskem. „S naším účinkováním v extralize jsme maximálně spokojení. Všechna utkání jsme vyhráli, těžko se dá říct k podzimu něco jiného,“ zdůraznil trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

Většina z celkových deseti výher se ale nerodila úplně snadno. Ve čtyřech případech (s Ostravou KST, v Břeclavi, s Hodonínem a v Havířově) získal výsledek konečnou podobu až po deváté dvouhře, třikrát (s SK Dobré, v Řeznovicích a v Moravském Krumlově) si HB Ostrov musel k vítězství pomoci až ve čtyřhře. Všechny tři zbývající jasné výhry uhrály havlíčkobrodské ženy v úvodních čtyřech zářijových kolech. Tehdy porazily 3:1 MH Ostrava, 6:0 zvítězily ve Vlašimi a 6:2 nad Hradcem Králové.

Do extraligových bojů zasáhlo na podzim v barvách HB Ostrov všech pět členek kádru áčka. Nejvýrazněji se prosadily Zdena Blašková (20 výher, 3 porážky), Tatiana Kukuľková (15 + 3) a Linda Záděrová (15+8). „Zdena Blašková a Tatiana Kukuľková potvrdily pozici hlavních dvou opor družstva, Linda Záděrová uhrála cenné výhry a k celkovému úspěchu rovněž významně přispěla,“ poznamenal Bohumil Vožický.

Úspěšná byla i nejzkušenější hráčka extraligového kádru Aneta Širučková (6 + 2), přestože si připsala méně startů, naopak patnáctiletá Veronika Poláková (2 + 11) si na výraznější úspěch ještě bude muset počkat. „Aneta Širučková hrála méně, ale když nastoupila, bylo na ni spolehnutí. Veronika Poláková se v průběhu podzimu herně lepšila, ale čekal jsem od ní i lepší výsledky,“ doplnil individuální hodnocení trenér havlíčkobrodských žen.

Na dvou vyhraných čtyřhrách se podílely Zdena Blašková a Linda Záděrová, na jedné Tatiana Kukuľková a Aneta Širučková.

HB Ostrov získal na podzim 30 bodů a před druhým Hodonínem si vytvořil čtyřbodový náskok. Třetí skončil s 24 body Havířov (po HB Ostrov jde o nejviditelnější zlepšení oproti loňsku), o další bod zpět je Moravský Krumlov. „Složení této trojice pronásledovatelů nás nepřekvapuje, počítali jsme s tím, že budou letos znovu v popředí tabulky,“ zmínil na adresu největších konkurentů v soubojích o čelo tabulky Bohumil Vožický.

Zatímco v HB Ostrov hrála na podzim jediná cizinka, a sice Slovenka Tatiana Kukuľková, zmíněná trojice nejbližších pronásledovatelů využívala hráčky ze zahraničí výrazněji. Navíc v každém z nich působila jedna Asiatka, včetně Jee Hyung Min s australským pasem v barvách Hodonína.

Za nejlepší kvarteto na čele tabulky se zařadila Ostrava KST, která se může pochlubit nejstabilnějším kádrem v soutěži, ale také vyklizením loňských pozic, neboť tento ostravský klub skončil v základní části minulé sezony druhý hned za Hodonínem. Uprostřed tabulky pak přezimuje Dobré, které naopak obměněný kádr kompletovalo až během podzimu a postupně se výkonnostně lepšilo. Dobré se stalo i remízovým králem podzimu, nerozhodně 5:5 hrálo v polovině z deseti zápasů.

Ve druhé polovině tabulky se seřadily Hradec Králové, Řeznovice, Břeclav, Vlašim a MH Ostrava. Největší propad ve srovnání s předešlou sezonou zaznamenala právě MH Ostrava, která skončila loni v základní části čtvrtá. Tam ale zůstala z loňské sestavy pouze Jana Vašendová, k ní musela trenérka Marie Hrachová narychlo stavět jiné spoluhráčky.

Oproti loňsku si pohoršil i Hradec Králové a víc se možná čekalo od Břeclavi.

Zatímco v extralize se HB Ostrov hřeje na výsluní, v Českém poháru se členkám klubu z Havlíčkova Brodu poslední krok k úspěchu udělat nepodařilo. „Chybělo málo, abychom pohár získali pro sebe. Takhle nám při hodnocení podzimu chybí ta pověstná třešnička,“ připomínal Bohumil Vožický těsnou porážku ve finále 4:5 s Hodonínem.

Na evropské klubové scéně si ale havlíčkobrodské ženy vedou náramně. Po podzimu zůstávají ve hře, nejspíš v únoru je čekají vyřazovací boje v Evropském poháru ETTU. HB Ostrov sice hrál v září v Moravském Krumlově o Ligu mistryň, ale ze třetího místa v pětičlenné tabulce získal právo účasti v Evropském poháru, což brali v Havlíčkově Brodě jako úspěch.

V Evropském poháru uspěl HB Ostrov nejprve v říjnu na turnaji v portugalské Mirandele, kde těsně 3:2 porazil rakouský Linec Froschberg a skončil na postupovém druhém místě. Turnaj vyhrála pořádající Mirandela, s níž prohrál HB Ostrov 1:3.

V další fázi Evropského poháru, v prvním kole play off se španělským klubem Tecnigen Linares vyhrál HB Ostrov doma 3:0 a venku 3:1 a bezpečně postoupil do kola dalšího. „S výsledky v evropských soutěží jsme spokojeni. Do Ligy mistryň jsme sice nepostoupili, ale v Evropském poháru se nám daří, stále zůstáváme v soutěži a to nám může pomoci i k lepšímu nasazení v další sezoně,“ připomněl Bohumil Vožický.

Zajímavostí je, že v dalším kole může HB Ostrov narazit na soupeře, s nimž prohrál shodně 0:3 v září na turnaji v Moravském Krumlově. Do Evropského poháru spadly z Ligy mistryň jak maďarský SH-ITB Budaörsi Sport Club, tak francouzský TT Joué les Tours.

Hned dvě hráčky HB Ostrov se dostaly do závěrečné nominace pro mistrovství světa družstev, které se uskuteční v únoru 2024 v korejském Busanu. Výkonný výbor České asociace stolního tenisu schválil v prosinci nominaci družstva žen, v níž jsou i Zdena Blašková a Linda Záděrová. „Je to samozřejmě skvělá zpráva, i když budeme muset asi hledat náhradní termíny pro některá utkání v extralize. Zdena Blašková do reprezentace díky svým výkonům už jasně patří, pro Lindu Záděrovou je to odměna za to, jak na sobě pracuje a stále se lepší, i když ji loni na dlouhé měsíce zastavilo zranění a rekonvalescence po operaci,“ poznamenal Bohumil Vožický k volbě reprezentační trenérky Renáty Štrbíkové. Ve čtyřčlenné nominaci jsou dále česká jednička Hana Matelová, která působí ve francouzském ASRTT Etival, a Kateřina Tomanovská, členka bundesligového TTG Bingen/Münster-Sarmsheim.