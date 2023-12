Navzdory některým neúspěchům mohou být havlíčkobrodští stolní tenisté s rokem 2023 spokojeni. Do aktuální sezony vstupoval HB Ostrov s cílem obhájit mistrovský titul a průběžné první místo v tabulce extraligy v polovině dlouhodobé části soutěže ukazuje, že je na dobré cestě. Mrzí nezvládnuté finále Českého poháru a částečně i nulový zisk v základní skupině Ligy mistrů, i když s ohledem na sílu soupeřů ve skupině, nešlo o žádný propadák.

Byli až příliš daleko k triumfu. Stolní tenisté HB Ostrov podlehli ve finále pohárového Final Four mužstvu El Niňo hladce 1:5, stejně jako před rokem. | Foto: Jaroslav Loskot

Extraligu zahájil HB Ostrov prohrou 2:3 na půdě TTC Ostrava, dalších osm utkání ale zvládl a propracoval se až na samé čelo tabulky, přičemž vedení v soutěži podpořil pětadvaceti získanými body z maximálně možných sedmadvaceti. „S umístěním v extralize po první polovině jsme samozřejmě spokojeni. V tabulce jsme na čele, přesně tak jsme to chtěli mít,“ ohlédl se za podzimem 2023 trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Tomáš Demek.

Po úvodní ztrátě se dostával HB Ostrov do optimálního rozpoložení zvolna, na jasnou výhru 3:0 si musel počkat až téměř do poloviny října, kdy hostil NH Ostrava. Pak přidal stejná přesvědčivá vítězství ještě s KT Praha a Ostrava KST. A k tomu výhru 3:1 v Havířově, který měl výborný vstup do sezony a naznačoval, že by mohl být letos vážným konkurentem jak pro HB Ostrov, tak pro pražské El Niňo.

Do 12. září vyhrál Havlíčkův Brod 3:2 v Liberci, nad El Niněm a v předehrávce nad Hradcem Králové, výhru 3:1 vezl z Chodova.

Nejvýraznějším hráčem v barvách HB Ostrov byl znovu Pavel Širuček, který nastoupil do devíti dvouher a všechny získal pro sebe. Stejný počet zápasů s bilancí 7 výher + 2 porážky odehrál Tomáš Tregler. „Pavel Širuček byl v extralize jasnou oporou a jedničkou, Tomáš Tregler se znovu ukázal jako spolehlivý člen sestavy, přinášel jistotu,“ poznamenal Tomáš Demek. Pavel Širuček zůstal nejlepším hráčem celé extraligy.

Postupně se k bodům dostávala letní posila David Reitšpies (6 + 4), s lehce pasivní bilancí zakončil první polovinu sezony Tomáš Martinko (4 + 5). „Na Davidovi Reitšpiesovi bylo zpočátku znát, že se po příchodu do Havlíčkova Brodu sžívá s novým prostředím, Tomáš Martinko se postupně herně i výsledkově lepšil,“ přidal svůj pohled na další dva členy extraligové soupisky trenér HB Ostrov.

S dvoubodovou ztrátou na Havlíčkův Brod je po podzimu v extralize druhé El Niňo a 23 bodů má i třetí Havířov. Následují dva kluby, které ztratily tři utkání a v tabulce mají 21 bodů, tedy TTC Ostrava a Liberec. „El Niňo je pro nás tradičním a největším soupeřem, mají obrovskou herní kvalitu. Od posíleného Havířova, kam přišel Tomáš Polanský, se čekalo, že půjde nahoru. Proti loňsku se zvedla TTC Ostrava a Liberec se přidal k nejlepším hlavně díky úspěšně zvládnutému závěru první poloviny soutěže,“ připomněl Tomáš Demek.

Ve druhé polovině tabulky odskočila od týmů, které budou hrát v odvetách o záchranu, se čtyřmi výhrami sedmnáctibodová KT Praha. Jen dvě vítězství získaly Chodov, Ostrava KST a Hradec Králové a s jedinou výhrou uzavírá tabulku NH Ostrava. S výjimkou Chodova, který je pokračovatelem v posledních sezonách úspěšného Chebu, patřila čtveřice dalších uvedených klubů do druhé poloviny tabulky i v minulé sezoně, takže jejich současné umístění nepřekvapuje. „Letošní Chodov má slabší kádr než loni Cheb, takže ani jeho výsledky úplně překvapivé nejsou,“ poznamenal Tomáš Demek.

Jestliže hlavním cílem HB Ostrov v současné sezoně bylo a je obhajoba mistrovského titulu, v Českém poháru chtěl klub vzít primát El Niňu, s nímž loni prohrál ve finále jasně 1:5. Letošní odveta ale dopadla výsledkově naprosto identicky, HB Ostrov znovu odcházel s porážkou 1:5. „Finále poháru nás mrzí, bylo to navíc až příliš jednoznačné. El Niňo ale hrálo výborně a vítězství si zasloužilo,“ připomínal trenér HB Ostrov.

Na evropské scéně hrál stejně jako loni HB Ostrov Ligu mistrů a stejně jako před rokem nepostoupil ze základní skupiny, a to ani do nižšího Evropského poháru. Přesto nelze mluvit o neúspěchu havlíčkobrodského klubu, HB Ostrov se dostal do společnosti dvanácti nejlepších klubů v Evropě.

Konfrontace s evropským klubovým stolním tenisem také letos ukázala, že nejlepší kluby na kontinentu jsou nad síly nejlepšího českého klubu. „Soupeři v Lize mistrů podle očekávání potvrdili, že jsou výkonnostně někde jinde než my. Taková je realita,“ přiznal trenér HB Ostrov.

HB Ostrov zdárně zvládl zářijovou kvalifikaci, z níž šel do hlavní skupinové fáze Ligy mistrů. Na domácím turnaji vyřadil rumunský CSS-SZAK Odorheiu Seciuesc (3:0), rakouské Panaceo Stockerau (3:1) i italský Top Spin Messina EUCI (3:0), ale už los základní skupiny v další fázi soutěže naznačoval, že bude outsiderem.

S polským KT Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki prohrál HB Ostrov postupně 1:3 a 0:3, s německým TTC Neu Ulm před více než tisícovkou fanoušků doma 0:3 a následně v odvetě znovu 0:3. „Hlavně u nás doma to byl svátek stolního tenisu, proto nás mrzelo, že jsme fanoušky nepotěšili lepším výsledkem,“ dodal k vystoupení v Lize mistrů Tomáš Demek. Na rozdíl od domácí extraligy se v Lize mistrů nedařilo Pavlu Širučkovi, který uhrál v pěti dvouhrách jediný set.

Právě reprezentant Pavel Širuček má na druhé straně z havlíčkobrodských stolních tenistů největší šanci na nominaci do týmu mužů pro mistrovství světa družstev, které se uskuteční v únoru 2024 v korejském Busanu. Česká reprezentace se na šampionát dostala na poslední chvíli z pozice náhradníka, nominace v tu chvíli nebyla známa.