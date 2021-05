Stolní tenista Shouman míří zpátky do Liberce

Egyptský stolní tenista Mohamed Shouman, který z důvodu omezení cestování v souvislosti s koronavirovou epidemií neodehrál za HB Ostrov v letošní sezoně jediný zápas, nebude za havlíčkobrodský klub nastupovat ani v následující sezoně. Potvrdil to manažer Miroslav Jinek. „Na rok ho půjčujeme do Liberce. Je to formou přestupu s návratem,“ vysvětlil.

Stolní tenista Mohamed Shouman bude hrát za Liberec. | Foto: František Zálewský

Shouman v nejvyšší české soutěži už v minulosti působil. Hájil barvy právě Liberce, v této sezoně posledního týmu extraligy. Důvodem návratu dlo známého prostředí je fakt, že v Havlíčkově Brodě vzniká hráčský přetlak. „Chceme dát větší šanci mladým a zároveň i pomoci Liberci, se kterým máme dobré vztahy,“ doplnil Miroslav Jinek. Pro klub ze severu Čech by se mělo jednat o vítanou posilu. V sezoně 2019/2020 měl v extralize úspěšnost čtyřiašedesát procent, což z nej dělalo osmého nejlepšího hráče.