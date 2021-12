Prosincový turnaj odehraje HB Ostrov na předměstí portugalského Porta. Los zařadil úřadujícího českého mistra do tříčlenné skupiny A, kam byly nalosovány i polská KS Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki a rakouské UTTC Stockerau. „Družstvo odlétá do Portugalska ve čtvrtek, v pátek hrajeme s Bogorií, v neděli se Stockerau,“ uvedl k programu HB Ostrov manažer klubu Miroslav Jinek.

Nastoupit za Havlíčkův Brod by měli zkušení Tomáš Tregler, Dmitrij Prokopcov a Michal Obešlo. V Portu už je trenér Bohumil Vožický, který do Portugalska odletěl minulý týden s reprezentačními kadety na mládežnické mistrovství světa.

Do další fáze Poháru ETTU, která je na programu v roce 2022, postupují ze skupiny dva nejlepší. „Favoritem by měla být polská Bogoira, kde působí rovněž český reprezentant Pavel Širůček, který před časem hrál i v Brodě,“ řekl před odletem do Portugalska Bohumil Vožický.

HB Ostrov by rozhodně nemusel být bez šancí na postup ze skupiny do příští vyřazovací fáze. Vždyť v říjnu v první fázi na domácích havlíčkobrodských stolech základní skupinu B vyhrál, když porazil všechny čtyři soupeře. Svou základní skupinu ale ovládlo i Stockerau a Bogoria hrála v první fázi evropských klubových soutěží dokonce Ligu mistrů, kde skončila ve skupině na třetím místě.

Pro nadcházející druhou fázi Evropského poháru bylo patnáct účastníků rozděleno do čtyř skupin, dva postupující vzejdou i ze všech tří čtyřčlenných skupin. Kromě skupiny A pořádá portugalské město Vila Nova de Gaia na předměstí Porta i program skupin B a C. Účastníci skupiny D odehrají utkání v rakouském Welsu.

Český stolní tenis bude mít v Portugalsku dvojnásobné zastoupení, účastníkem skupiny B je také pražské El Niňo, které začínalo evropskou sezonu stejně jako Bogoria rovněž v Lize mistrů.

Program HB Ostrov:

Pátek 10. prosince v 16 hodin: KS DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki (POL) – HB Ostrov Havlíčkův Brod (CZE)

Neděle 12. prosince v 16 hodin: HB Ostrov Havlíčkův Brod (CZE) – UTTC Stockerau (AUT)

Poznámka: Uváděny jsou středoevropské začátky utkání, v Portugalsku je o hodinu méně.