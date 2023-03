Do závěrečné fáze bojů o obhajobu mistrovského titulu vstoupí v úterý 28. března havlíčkobrodští stolní tenisté. Začínají vyřazovací boje, HB Ostrov čeká ve čtvrtfinále play off TTC Ostrava 2016.

Ve čtvrtfinále play-off letošního ročníku vyzvou extraligoví stolní tenisté Havlíčkova Brodu celek Ostravy. Potvrdí roli jednoznačného favorita? | Foto: Jaroslav Loskot

Favorit čtvrtfinále je jasný, vítěz základní části HB Ostrov by si měl s osmou Ostravou poradit. „Favoritem jsme, ale v play off je každý soupeř nebezpečný, body ze základní části se nepočítají,“ připomenul trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Dmitrij Prokopcov.

Oproti minulému ročníku má play off odlišný model, čtvrtfinále a pak rovněž semifinále se hraje na tři týmová vítězství (loni stačily k postupu dvě výhry). HB Ostrov začíná doma, druhé utkání ve čtvrtek 30. března je na programu v Ostravě, třetí v sobotu 1. dubna znovu v Havlíčkově Brodě. „Chtěli bychom rozhodnout v co nejkratší době,“ nastínil plán Dmitrij Prokopcov. Případné čtvrté utkání by se hrálo po desetidenní pauze 11. dubna.

HB Ostrov půjde do čtvrtfinále v nejsilnější sestavě, tedy v čele s čerstvým dvojnásobným mistrem republiky Pavlem Širučkem, který na šampionátu jednotlivců v Havířově ovládl v neděli dvouhru a spolu s Jiřím Martinkem i čtyřhru. „Pavel má skvělou formu, jeho výkon v Havířově jsem obdivoval. Věřím, že na to v play off naváže i že bude mít po náročném programu dost sil,“ odhadoval trenér HB Ostrov.

Fotbalisté Brodu konečně vyhráli. Jinak by bylo ve hře mé odvolání, tušil Adamec

Proti TTC Ostrava 2016 budou k dispozici i další stálice extraligové sestavy Tomáš Tregler a Tomáš Martinko. „V play off není prostor na experimenty, do bojů půjdeme s osvědčenou sestavou. Kluci navíc hrají dobře,“ zdůraznil Dmitrij Prokopcov, který bude v případě okolností připraven do hry rovněž zasáhnout.

TTC Ostrava odehrála většinu základní části soutěže s trojicí Jakub Kleprlík, Alexander Valuch a Filip Delinčák, pouze první jmenovaný má plusovou bilanci. „Kuba Kleprlík je určitě nejnebezpečnější, hlavně jeho si musíme pohlídat,“ poznamenal k soupeři havlíčkobrodský trenér. Do extraligových bojů dvakrát zasáhl i legendární Petr Korbel, pokaždé v duelu s Havířovem.

V základní části HB Ostrov obě utkání vyhrál, 25. listopadu v Ostravě 3:2 a 10. března netradičně ve Vodňanech 3:1.

Úvodní utkání play off HB Ostrov – TTC Ostrava začíná v KD Ostrov v osmnáct hodin. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Liberec s Havířovem, Cheb s KT Prahou a El Niňo Praha s Ostravou KST.