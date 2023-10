Elitní evropská klubová soutěž je tady. Havlíčkobrodští stolní tenisté vstoupí ve čtvrtek 19. října do Ligy mistrů, v Polsku je čeká KT Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki.

Potkají se tak dva kluby, které se ve stejné fázi soutěže střetly i loni, tehdy byl celkově úspěšnější polský klub. Na půdě soupeře ale HB Ostrov zaznamenal cennou výhru 3:2.

Český mistr by určitě na loňský úspěch rád navázal. „Na Bogorii jedeme s kompletním mužstvem, nastoupíme v nejsilnější sestavě,“ informoval trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Tomáš Demek. Vybírat bude znovu ze čtveřice Pavel Širuček, Tomáš Tregler, David Reitšpies a Tomáš Martinko.

HB Ostrov zahájil přípravu na úvodní duel B skupiny hlavní fáze Ligy mistrů v pondělí, přesun do města Grodzisk Mazowiecki poblíž Varšavy, kde klub Dartom Bogoria působí, naplánoval na úterý. „Ve středu na místě potrénujeme, ve čtvrtek od sedmnácti hodin nás čeká samotné soutěžní utkání,“ dodal k programu Tomáš Demek.

Loni proti HB Ostrov za Bogorii nastoupili Řek Panagiotis Gionis a Poláci Milosz Redzimski, Michal Gawlas a Jacek Mitas. Letos by do hry mohli zasáhnout ještě Marek Badowski nebo Japonec Takuya Jin. „Soupeře známe, dokážeme odhadnout, co by na něj mělo platit,“ poznamenal trenér havlíčkobrodského klubu.

Záležet bude také na tom, jak se hosté dokážou vypořádat s odlišnými podmínkami, které je v Grodzisku Mazowiecki čekají. „Bogorie hraje s míčky Stiga, které mají odlišné vlastnosti a na něž nejme zvyklí,“ připomněl Tomáš Demek. HB Ostrov hraje s míčky Joola, které používá i většina českých extraligových týmů. S míčky Stiga nehraje v extralize nikdo.

Podobně jako v extralize se v Lize mistrů hraje na tři vítězné dvouhry. Za stavu 2:2 v jednotlivých zápasech se hraje zkrácený set do šesti.