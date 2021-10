Těsnou, avšak historickou porážku si připsali do extraligové tabulky havlíčkobrodští stolní tenisté. Na půdě TTC Ostrava 2016 prohrál HB Ostrov Havlíčkův Brod v dramatickém duelu po bezmála třech hodinách 2:3.

V dalším extraligovém kole prohráli stolní tenisté HB Ostrov na půdě Ostravy. Byla to jejich první porážka v naší nejvyšší soutěži po jejich opětovném návratu. | Foto: Jaroslav Loskot

HB Ostrov prohrál vůbec poprvé po svém návratu do extraligy v minulé sezoně, tedy po jedenatřiceti vítězných zápasech. „Jednou to asi muselo přijít, mrzí nás, že se tak stalo zrovna s TTC Ostrava,“ poznamenal v první porážce týmu v posledních dvou sezonách trenér HB Ostrov František Kanta. „Bylo to krásné dramatické utkání, škoda jen toho výsledku,“ dodával.