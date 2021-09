V původních propozicích letošního ročníku Europe Cup (dříve Poháru ETTU – pozn. autora) ovšem celek z Vysočiny nefiguroval. O to příjemnější byla informace, která na Vysočině doputovala.

Vynikající zpráva zamířila o víkendu do tábora stolních tenistů HB Ostrov Havlíčkův Brod. Hráči tohoto celku si totiž v aktuálním ročníku zahrají v Evropském poháru mužů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.