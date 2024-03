Čtrnácté a patnácté vítězství v sezoně přidali do své letošní extraligové sbírky havlíčkobrodští stolní tenisté. V pátek 1. března vyhrál HB Ostrov 3:0 v Praze nad KT, o den později přidal vítězství 3:1 v Hradci Králové.

KT Praha a Hradec Králové, to byli poslední dva soupeři stolních tenistů HB Ostrov. Ti v obou případech naplno bodovali. | Foto: Jaroslav Loskot

Utkání s KT Praha mělo očekávaný a jednoznačný průběh. První krok k výhře obstaral Pavel Širuček, který porazil ve třech setech Martina Koblížka. Tomáš Martinko s Filipem Delinčákem i Tomáš Tregler s Martinem Šípem potřebovali sice pět setů, ale koncovku měli pod kontrolou. „Důležité je celkové vítězství a to má podobu 3:0 v nás prospěch. Pavel Širuček první zápas zvládl bez problémů. Tomáš Martinko úspěšně dovedl k vítězství obrat v utkání s Filipem Delinčákem a utkání trojek v sestavách potvrzovalo, že Martin Šíp na Tomáše Treglera hrát umí. Koncovku ovšem zvládl lépe náš hráč,“ ohlížel se za pátečním utkáním trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Tomáš Demek.

V sobotu v Hradci Králové bylo patrné, že domácí tým hraje o záchranu a pokusí se favorita zaskočit. To se mu také hned v první dvouhře povedlo, Slovák Špánik udolal v pěti setech Pavla Širučka. „Překvapení to bylo, ale to se občas stane. Tibor Špánik hrál dobře, naopak Pavel úplně v pohodě nebyl,“ poznamenal Tomáš Demek.

Důležité pro týmový úspěch HB Ostrov bylo, že vzápětí vyrovnal na 1:1 Tomáš Tregler, přestože jeho nedávný spoluhráč Radek Skála ve všech třech setech vzdoroval až do úplné koncovky. „Kluci se znají, trénují spolu, pak občas zápasy takových soupeřů vypadají,“ připomínal trenér HB Ostrov.

Do vedení poslal Havlíčkův Brod Tomáš Martinko, proti němuž nastoupil Filipe Olivares, který vrátil po několika měsících do Hradce Králové z Chile. „Tomáš Martinko potvrdil, že se zlepšuje, přestal chybovat a výsledek se dostavil,“ ocenil výkon Tomáš Demek.

Třetí bod přidal Tomáš Tregler, který si poradil i se sebevědomým Tiborem Špánikem. „Tibor Špánik chtěl navázat na nečekaný úspěch proti Pavlovi Širučkovi, znovu hrál moc dobře. Tomáš Tregler ale předvedl, že je zkušeným hráčem a poradil si podle očekávání,“ dodával Tomáš Demek.

Po prvním březnovém víkendu je zřejmé, že HB Ostrov míří za konečným druhým místem po základní části extraligy. Aktuálně sice soutěž vede a jako favorit pojede i závěrečnému utkání 15. března v Ostravě s KST, ale pražské El Niňo bude hrát ještě dvakrát a se soupeři ze spodní poloviny tabulky nelze čekat překvapení.

Extraliga mužů ve stolním tenise - 16. a 17. kolo:

KT Praha - HB Ostrov Havlíčkův Brod 0:3

Koblížek - Širuček 0:3 (-8, -3, -8), Delinčák - Martinko 2:3 (-5, 5, 10, -1, -6), Šíp - Tregler - 2:3 (-5, 5, -4, 9, -4).

TJ Sokol PP Hradec Králové - HB Ostrov Havlíčkův Brod 1:3

Špánik - Širuček 3:2 (7, -4, 8, -4, 9), Skála - Tregler 0:3 (-10, -10, -9), Olivares - Martinko 1:3 (-7, -6, 6, -6), Špánik - Tregler 1:3 (7, -1, -5, -10).