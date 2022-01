Trenér Bohumil Vožický poslal do utkání zkušenou trojici, Tomáš Tregler, Michal Obešlo a Dmitrij Prokopcov se pak o body zasloužili rovným dílem. „Za vítězství jsme samozřejmě rádi. Navíc jsme vyhráli před skvělým publikem, odhaduji, že nám fandilo tři sta diváků,“ komentoval páteční výsledek trenér havlíčkobrodských stolních tenistů.

O důležitý první bod se postaral Tomáš Tregler, který přehrál ve třech setech hostujícího Marca Durana. „Zisk úvodního bodu byl hodně důležitý, Tomáš soupeři nic nedovolil,“ říkal Bohumil Vožický.

Za Asisa Borges Vall vyrovnal rovněž ve třech setech Švéd Viktor Brodd, který porazil Michala Obešla. Vedení Havlíčkovu Brodu vrátil Dmitrij Prokopcov, který ovládl třísetový duel s Joanem Masipem. „Dima zahrál výborně, znovu potvrdil, že takováto utkání umí,“ zdůrazňoval Bohumil Vožický.

Jenže pak znovu zabodoval hostující Brodd. „Je to hodně nepříjemný levák, v pátek jsme na něj recept nenašli. Tomáš Tregler ale ukázal kvalitu, k zisku prvního setu neměl daleko. Potom by se možná zápas vyvíjel jinak. A taky mu nevyhovovalo, jak do hry zasahoval rozhodčí,“ poznamenal k jediném čtyřsetovému zápasu trenér HB Ostrov.

Michal Obešlo ale rozhodující duel zvládl, španělskému klubu nepomohlo ani nasazení čtvrtého hráče, když šel do hry Alberto Lillo. „Michal soupeře jasně přehrál,“ dodával Bohumil Vožický.

Evropský pohár mužů – 1. čtvrtfinále:

HB Ostrov Havlíčkův Brod – Asisa Borges Vall 3:2

Tregler – Duran 3:0 (7, 7, 6), Obešlo – Brodd 0:3 (-5, -8, -6), Prokopcov – Masip 3:0 (10, 5, 9), Tregler – Brodd 1:3 (-11, -5, 4, -3), Obešlo – Lillo 3:0 (6, 4, 6).