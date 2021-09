Poté si Dmitrij Prokopcov poradil ve čtyřech setech s mladým Alešem Rusnákem a dostal HB Ostrov do vedení 2:1. A to už byli obhájci titulu na koni. Michal Obešlo ve svém druhém vystoupení neponechal nic náhodě, Ondřeje Bajgera porazil 3:0 na sety a zpečetil vítězství HB Ostrov nad Havířovem v poměru 3:1.

Televizní předehrávka 3. extraligového kola v Havlíčkově Brodě začala s hodinovým zpožděním, hosté uvízli v zácpě po hromadné nehodě na dálnici D1. Možná i proto se Petr David v úvodním duelu večera s Michalem Obešlem jen pozvolna dostával do tempa. Postupně však smazal dvousetové manko a dotáhl zápas do rozhodující sady, kterou levoruký havířovský lídr vyhrál 11:7.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.