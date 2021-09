HB Ostrov Havlíčkův Brod v dosavadní historii s královéhradeckým Sokolem dosud nikdy neprohrál. A tak to zůstalo i po pátečním utkání. V úvodní dvouhře sice Dmitrij Prokopcov prohrál první set 5:11, ale v dalším průběhu souboje s levorukým Vlastimilem Bubnem si zkušený exreprezentant nepříjemného soupeře pohlídal. Vyhrál hladce tři sady za sebou a dostal HB Ostrov do vedení 1:0.

Stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův Brod vstoupili do nového ročníku české Extraligy vítězně. Obhájci mistrovského titulu v utkání 2. kola základní části soutěže porazili v Hradci Králové domácí Sokol hladce 3:0 a prodloužili svou extraligovou neporazitelnost na 76 zápasů v řadě.

