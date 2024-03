Havlíčkův Brod - Šestnáctou výhrou završili havlíčkobrodští stolní tenisté základní část extraligy. HB Ostrov vyhrál v Ostravě nad KST 3:0 a v tabulce zůstal na druhém místě.

| Foto: Se souhlasem HB Ostrov

Vítězství 3:1 v Hradci Králové zajistilo první místo pražskému El Niňu. Pořadí v tabulce po základní části extraligy určilo i podobu nadstavbové části, Havlíčkův Brod bude hrát v prvním kole play off s pražským KT.

Výsledek pátečního utkání 3:0 je jednoznačný, ale cesta k němu nebyla úplně hladká. V úvodní dvouhře prohrával hostující David Reitšpies s nejlepším domácím hráčem Patrikem Klosem 0:2 na sety a teprve pak ukázal svoje kvality. „Davidovi chvíli trvalo, než se vypořádal s tamní hernou, která je trochu atypická, postupně ale získal nad zápasem kontrolu. Patrik Klos potvrzoval, že je nejlepším hráčem soupeře,“ řekl k prvnímu utkání trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Tomáš Demek.

Druhý bod pro HB Ostrov obstaral Pavel Širuček, který přehrál ve třech setech Radima Morávka. „Pavel zvládl důležité momenty, dokázal zahrát přesně a vyhrál 3:0 naprosto zaslouženě,“ poznamenal Tomáš Demek.

Tři sety stačily i Tomáši Martinkovi, proti němuž nastoupil za Ostrava KST Jindřich Morávek. První i druhý set ale charakterizovala prodloužená koncovka. „Tomáš koncovky zvládl a nakonec jednoznačně vyhrál, což bylo v pátek nejdůležitější,“ zdůraznil trenér HB Ostrov.

O termínech prvního kola play off se bude teprve jednat, jasno by mělo být po neděli. „S tím, že nás čeká KT Praha jsme spokojení. Vyhovuje nám soupeř i to, že nebudeme muset cestovat daleko,“ dodal na adresu KT Praha Tomáš Demek. V základní části extraligy vyhrál HB Ostrov obě utkání 3:0.

Extraliga mužů ve stolním tenise - 18. kolo:

TJ Ostrava KST - HB Ostrov Havlíčkův Brod 0:3

Klos - Reitšpies 2:3 (9, 6, -2, -6, -10), R. Morávek - Širuček 0:3 (-7, -9, -8), J. Morávek - Martinko 0:3 (-14, -13, -5).

Extraliga ve stolním tenise - dvojice v prvním kole play-off:

SF SKK El Niňo Praha - NH Ostrava, HB Ostrov Havlíčkův Brod - KT Praha, SKST Tesla Batteries Havířov - SKST Liberec, TTC Ostrava 2016 - SKST Chodov.