„První zápas byl až nečekaně hladký. To nás zaskočilo. Možná jsme lehce podcenili ten druhý. Tentokrát jsme se připravili dobře a dokázali jsme postoupit,“ oddechl si havlíčkobrodský trenér Bohumil Vožický. „

K postupové sérii nastoupili zkušení borci David Štěpánek a František Kanta, které doplnili dvě mladé pušky Šimon Jadrný a Daniel Bárta. Jadrný celou sérii zvládl na výbornou. „To mě potěšilo nejvíc. Já jako trenér se tu mám starat o mládež, a on Šimon mi udělal hroznou radost, hlavně hlavou. A doma byl jeden z nejlepších hráčů,“ potvrdil Vožický.

První dva zápasy během dvou dnů byly hlavně pro starší členy týmů náročné. „Pro nás starší ročníky je to znát, když se hraje dva dny po sobě,“ uznal David Štěpánek. František Kanta dokonce v druhém duelu nezískal pro svůj tým ani bod. Toho to ale naštěstí nijak nepoznamenalo. „V pondělí přijel na trénink a řekl, že má za sebou osmdesát kliků, a že si jde dát podání. V jeho sedmačtyřiceti letech je to obrovský profesionál, kterého sice prohry mrzely, ale rozhodně ho to nepoložilo,“ potvrdil Vožický.

A měl pravdu. František Kanta totiž v rozhodujícím zápase nasbíral hned čtyři body. „Bylo to těžké se koncentrovat na dva zápasy ve dvou dnech. Už jsem cítil, že nemám síly, kor když jsme prohrávali, a už jsem neměl morální sílu. Všichni mě ale podpořili. A jsem rád, že jsem dal čtyři body a pomohl jsem týmu,“ řekl Kanta.

Od příští sezony se tak fanoušci mohou těšit na nové tváře a na novou i starou soutěž. „Budou sem jezdit mladí a šikovní kluci. Budeme hrát dvě soutěže najednou na čtyřech stolech. My se totiž tak trochu holportujeme s Kolínem,“ prozradil šéf klubu Miroslav Jinek.

EDITA VESELKOVÁ