O postup do závěrečné vyřazovací fáze Evropského poháru chtějí o víkendu v portugalské Mirandele zabojovat havlíčkobrodské stolní tenistky.

Stolní tenistky Havlíčkova Brodu budou hrát o čtvrtém říjnovém víkendu o postup do závěrečné vyřazovací fáze Evropského poháru. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Kopl

HB Ostrov změří 21. a 22. října síly ve skupině A s pořádajícím klubem CTM Mirandela a rakouským LZ Linz Froschberg. Dál postoupí dva nejúspěšnější z tříčlenné skupiny.

Mezi postupující dvojicí by chtěl být i HB Ostrov. „Očekávám, že to bude vyrovnané. Boj o postupovou příčku by měl být reálný,“ řekl k turnaji v Portugalsku trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

V Mirandele bude doprovázet trojici hráček z pětičlenného extraligového kádru. „Na turnaj cestují Tatiana Kukuľková, Zdena Blašková a Aneta Širučková. Do Portugalska odlétáme v pátek,“ upřesnil nominaci na turnaj Evropského poháru Bohumil Vožický. Druhá nejvyšší kontinentální klubová soutěž bývá u nás někdy označována i jako Evropská liga.

Chytili pořádnou fazonu. Fotbalisté Ledče v přeboru čtyřikrát v řadě neprohráli

HB Ostrov se nejprve utká s LZ Linz Froschberg. Utkání se hraje v sobotu 21. října od 20 hodin středoevropského času, v Portugalsku bude o hodinu míň. Duel CTM Mirandela – HB Ostrov v neděli od dvanácti hodin středoevropského času pak program skupiny A uzavře. Ještě v neděli se pak výprava havlíčkobrodského klubu bude vracet domů.

Havlíčkobrodské stolní tenistky se představí v Mirandele po sedmi měsících, letos v březnu tam odehrály závěrečný turnaj Europa Trophy Grand Final. Tehdy skončily sedmé. Pořádající klub má na soupisce převážně portugalské stolní tenistky, které koučuje Číňanka Xie Juan.

LZ Linz Froschberg má v kádru hráčky z různých koutů Evropy i Asie. V letošní sezoně tam působí i Běloruska Darya Kiselovou, která hrála v minulé sezoně za HB Ostrov.