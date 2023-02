„Jiné hráčky máme ale i my, bude to souboj odlišných družstev ve srovnání s podzimem. Nečeká nás snadný zápas, bude to hodně těžké,“ doplnil.

Paradoxně tak může havlíčkobrodským ženám víc vyhovovat nedělní soupeř, přestože Ostrava KST je v tabulce druhá a jedinou prohru má s vedoucím Hodonínem. „V Ostravě by to našim hráčkám mohlo sedět líp. Tam nás ale čeká naopak soupeř, který má stabilizovanou sestavu, ani nemá žádný důvod ji měnit,“ poznamenal Vožický.

Z KST zatím celou sezonu odehrála trojice Tamara Tomanová, Helena Sommerová a Nikita Petrovová, která tak byla i u podzimního vítězství 6:3 v Havlíčkově Brodě.

V silné sestavě vyrazí k nejbližším dvěma extraligovým utkáním i HB Ostrov. V Havlíčkově Brodě se už připravuje Egypťanka Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová, k dispozici bude znovu Běloruska Darya Kiselová, chybět nebudou Aneta Širučková či Tereza Pytlíková. „Pojedeme v momentálně nejsilnějším možném složení, o víkendu chceme uspět,“ dodal Bohumil Vožický.