Ve šlágru kola potvrdily havlíčkobrodské stolní tenistky své současné postavení na domácí scéně. HB Ostrov si poradil i s mistrovským Hodonínem, který hraje Ligu mistryň. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

HB Ostrov šel do utkání s trojicí Tatiana Kukuľková, Zdena Blašková a Linda Záděrová a díky dvoubodovému zisku každé z nich slavil sedmou výhru v odehraných sedmi zápasech v sezoně. „Holky mě příjemně překvapily, čekal jsem to složitější, odhadoval jsem, že utkání dojde až do čtyřhry,“ hodnotil duel trenér havlíčkobrodských stolních tenistek trenér Bohumil Vožický.

Domácí tým nechal bodovat pouze hodonínskou jedničku Natalii Partykovou, naopak s Karin Grofovou, Jee Hyung Min a Markétou Ševčíkovu si havlíčkobrodské hráčky poradily se stoprocentní úspěšností.

Pro celkový výsledek byly důležité dvě výhry na úvod i dvě vítězství v koncovce utkání. Přitom Tatiana Kukuľková nezačala s Australankou Jee Hyung Min úplně nejlíp, nakonec musela zápas otáčet z 0:2 po úvodních setech. „Táně se vstup do zápasu nevydařil, ale pak se jí povedlo zareagovat a najít recept na hru soupeřky. Zdenča Blašková uhrála oba body přesvědčivě. Obě navíc nebyly daleko třetímu bodu,“ připomínal Bohumil Vožický.

Důležitá byla ovšem i vítězství Lindy Záděrové, která vstoupila do utkání porážkou s Polkou Natálií Partykovou, ale pak přehrála jak Karin Grofovou, tak střídající Markétu Ševčíkovou. „Právě výsledky Lindy byly klíčem k naší výhře 6:3. Se dvěma body Táni a Zdenči jsem počítal, dvě výhry Lindy týmovému úspěchu moc pomohly,“ dodával trenér HB Ostrov.

Příští extraligové utkání odehrají havlíčkobrodské stolní tenistky v neděli 5. listopadu v Havířově. Ten je s šesti odehranými zápasy v tabulce druhý, na vedoucí HB Ostrov ztrácí pět bodů. Hodonín hrál rovněž šestkrát a na třetí příčce ztrácí na Havířov jeden bod.

Extraliga žen ve stolním tenise – 6. kolo:

HB Ostrov Havlíčkův Brod – SKST Plus Hodonín 6:3

Kukuľková – Jee Hyung Min 3:2 (-2, -9, 8, 9, 6), Blašková – Grofová 3:0 (8, 6, 8), Záděrová – Partyková 1:3 (-9, -3, 6, -3), Blašková – Ševčíková 3:1 (-10, 5, 6, 9), Kukuľková – Partyková 1:3 (-11, -9, 10, -12), Záděrová – Grofová 3:1 (7, -12, 10, 5), Blašková – Partyková 1:3 (-6, -4, 8, -9), Záděrová – Ševčíková 3:0 (6, 10, 15), Kukuľková – Grofová 3:0 (10, 10, 5).