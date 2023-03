V pátečním utkání 22. kola zvítězily 6:1 v Praze nad El Niněm a o den později 6:0 ve Vlašimi, kde šlo o duel 21. kola. Plný bodový zisk vynesl HB Ostrov pěknou konečnou pátou příčku a přijatelného soupeře pro nadcházející play off.

Do Prahy a do Vlašimi se havlíčkobrodské stolní tenistky vydaly bez Anety Širučkové, její absence se na výsledcích nakonec nikterak neprojevila. „Na El Niňu jsem se trochu obával Hanky Kodetové, ale holky to v obou závěrečných kolech zvládly bez problémů,“ uvedl k posledním dvěma utkáním trenér HB Ostrov Bohumil Vožický.

Velmi slušnou formu z posledních týdnů potvrdila obranářka Darya Kiselová, na vítěznou vlnu se vrátila Egypťanka Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová. Znovu se naplno zapojila Tereza Pytlíková a také ona se významně na posledních výhrách podílela. „Terka nastoupila místo Anety a zhostila se své role dobře,“ poznamenal Bohumil Vožický.

Projevilo se to zejména v sobotu ve Vlašimi, kde si všechny hráčky Havlíčkova Brodu připsaly po dvou vítězstvích.

Vyřazovací fáze extraligy žen začíná na sklonku příštího týdne, ale HB Ostrov si utkání prvního kola play off, v němž se utká s MH Ostrava, přesunul na samý konec března. Série začne ve středu 29. března. O víkendu 18. a 19. března čeká totiž havlíčkobrodské stolní tenistky v portugalské Mirandele Grand Final Europe Trophy.

Extraliga žen ve stolním tenise – 22. kolo:

SF SKK El Niňo Praha – HB Ostrov Havlíčkův Brod 1:6

Němečková – Pytlíková 1:3 (-9, -8, 8, -3), Kodetová – Shomanová 0:3 (-1, -9, -4), Meidlová Čečotka – Kiselová 1:3 (-8, -6, 8, -4), Kodetová – Pytlíková 3:1 (-10, 8, 5, 7), Němečková – Kiselová 0:3 (-8, -7, -4), Meidlová Čečotka – Shomanová 1:3 (11, -13, -8, -7), Kodetová – Kiselová 0:3 (-7, -3, -7).

Extraliga žen ve stolním tenise – 21. kolo:

SKST Vlašim – HB Ostrov Havlíčkův Brod 0:6

Pěnkavová – Pytlíková 0:3 (-4, -9, -6), Poláková – Shomanová 2:3 (-9, -14, 9, 9, -7), Matějovská – Kiselová 0:3 (-9, -6, -6), Poláková – Pytlíková 1:3 (2, -8, -10, -7), Pěnkavová – Kiselová 0:3 (-12, -7, -7), Matějovská – Shomanová 2:3 (-9, 6, 9, -7, -9).