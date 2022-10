Ostrava KST sází na zkušenou Tamaru Tomanovou, kterou doplňují mladší Helena Sommerová a Nikita Petrovová. „V pátek je favoritem soupeř, my se budeme snažit uhrát co nejlepší výsledek,“ naznačil trenér extraligového nováčka, který je v tabulce aktuálně osmý.

Do utkání pošle s největší pravděpodobností jako obvykle Lindu Záděrovou a Terezu Pytlíkovou a s nimi po téměř měsíční pauze znovu Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanovou. „Ta přijede do Brodu asi až na poslední chvíli, ale nastoupit by měla,“ říkal Bohumil Vožický. O kladném vyřízení žádosti Egypťanky o víza do České republiky se dozvěděl v úterý odpoledne. Připraveny na utkání budou i další hráčky ze soupisky, tedy Tereza Lošťáková, Anna Stránská nebo Iva Gallerachová.

Utkání HB Ostrov Havlíčkův Brod – TJ Ostrava KST se hraje v pátek 28. října od šestnácti hodin.

O den později hostí HB Ostrov Břeclav a domácí budou chtít víc než dílčí úspěchy. „S Břeclaví bychom mohli hrát vyrovnanou partii, v nejsilnějším složení bychom neměli být bez šancí na dobrý výsledek,“ poznamenal Bohumil Vožický.

Břeclav se teprve v polovině října dočkala prvních výher v sezoně, v tabulce má o bod víc než Havlíčkův Brod. Na soupisce má Slovenky Nikoletu Puchovanovou a Dašu Šinkarovou, ty většinou doplňovala zkušená Monika Vybíralová.

Duel HB Ostrov Havlíčkův Brod – MSK GUMOTEX Břeclav ZFP GROUP je na programu v sobotu 29. října od sedmnácti hodin.